Serie B: La Civitus Allianz Vicenza cade a Faenza. Grande commozione per Samuel Dilas

É stata una triste giornata per tutto il mondo della pallacanestro e la serie B in particolare. Samuel Dilas, affrontato da Vicenza in sette occasioni nella passata stagione, non ce l’ha fatta e si è spento in questa domenica 15 ottobre. La Virtus Lumezzane ha comunicato ufficialmente la scomparsa del giocatore nativo di Novellara, provincia di Reggio Emilia, che era stato ricoverato in ospedale per una polmonite.

Già nella giornata di ieri era dato clinicamente morto, ma per 12 ore è rimasto attaccato alle macchine. Dopo le dimissione di venerdì, Dilas era tornato lo stesso giorno all’ospedale Civile di Brescia ed era stato sottoposto d’urgenza ad un intervento chirurgico per la comparsa di diversi trombi.

Stasera durante il match contro la Civitus Allianz i tifosi di Faenza hanno esposto un grande striscione con la scritta “Ciao Samuel” seguito da un lungo applauso dei presenti e anche la società Pallacanestro Vicenza 2012 esprime alla famiglia di Samuel e alla società di Lumezzane il più profondo cordoglio per la scomparsa del 24enne cestista di 205 cm e grande valore.

La partita

Sul campo di Faenza è arrivata la seconda larga sconfitta in trasferta per i ragazzi biancorossi che ora dovranno preparare al meglio la delicata sfida casalinga di sabato prossimo alle ore 18.30 contro Taranto.

Prima vittoria interna invece per i Blacks Raggisolaris che mettono subito le cose in chiaro in avvio con un parziale di 15-6: Cilio è costretto a chiamare time out, ma Faenza continua a spingere. Recuperi e contropiede lanciano la squadra dell’ex Aromando che non sbaglia nulla e si fa sentire sotto i tabelloni. Poi 5 punti in fila di Terenzi in 30 secondi, con palla recuperata e tripla allo scadere, tengono a galla i berici al primo riposo.

In avvio di secondo quarto Bresciani porta energia e assist dalla panchina e Riva con 6 punti in fila da sotto sigla il -10 degli ospiti. Ma le percentuali al tiro, 45% a 30%, e la serie di liberi sbagliati dai giocatori in maglia blu tengono il distacco sulla doppia cifra. Nella ripresa le triple dai 6.75 e ancora Aromando che fa la voce grossa sotto i tabelloni permettono a Faenza di allungare sul +21.

Ancora un sussulto vicentino sul -11, ma a chiudere la contesa ci pensa un ispirato Pastore che insacca l’ennesimo tiro dalla distanza e chiude da top scorer a 18 punti con 3/5 da tre.

Nota positiva in casa Allianz la prestazione di Riva: 16 punti e 7 rimbalzi per il centro arrivato da Casale.

Blacks Faenza – Civitus Allianz Vicenza 70-50 (25-14, 15-13, 16-14, 14-9)

Blacks Faenza: Andrea Pastore 18 (4/4, 3/5), Giovanni Poggi 13 (4/8, 1/5), Simone Aromando 13 (4/8, 0/0), Luca Galassi 11 (1/6, 3/7), Giacomo Siberna 9 (3/5, 1/2), Sebastian Vico 2 (1/5, 0/3), Marco Petrucci 2 (1/1, 0/2), Francesco Papa 2 (1/2, 0/0), Giacomo Naccari 0 (0/0, 0/0), Pietro Ballarin 0 (0/0, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0), Simone Tomasini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Simone Aromando 10) – Assist: 26 (Giovanni Poggi 8)

Civitus Allianz Vicenza: Alessandro Riva 16 (7/14, 0/2), Stefano Cernivani 9 (1/4, 2/4), Diego Terenzi 9 (1/6, 1/2), Luca Brambilla 6 (2/6, 0/2), Valerio Cucchiaro 4 (2/6, 0/2), Luca Antonietti 3 (1/3, 0/2), Andrea Campiello 2 (1/1, 0/0), Giovanni Brescianini 1 (0/2, 0/1), Andrea Pavan 0 (0/1, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/1, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Alessandro Riva 7) – Assist: 11 (Valerio Cucchiaro, Giovanni Brescianini 3)