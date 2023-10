La Civitus Allianz Vicenza lotta ma nel finale passa Luxarm. Mercoledì ore 18 sfida contro l’Allianz San Severo. Risultati e classifica

La serata si apre con il commosso omaggio per Samuel Dilas e la maglia numero 18 ritirata sia da Lumezzane che dalla società di origine di Novellara.

Cilio sceglie di partire con Brambilla in quintetto e poi manda Pavan subito campo per Terenzi che commette due falli in due minuti. Problemi di falli anche per Riva sostituito nel ruolo di 5 da Antonietti che si batte sotto canestro. L’inizio di gara è spumeggiante e in equilibrio, Cernivani con due triple nei suoi primi due tiri tiene in parità il punteggio, poi Cucchiaro con un arresto allo scadere del primo quarto lancia Vicenza in vantaggio di 4 lunghezze.

Nel secondo periodo si abbassano i ritmi, ma aumentano i contatti sul parquet: anche il finlandese Niemi che stava orchestrando con autorità il gioco per i padroni di casa è costretto ad uscire per il terzo fallo. Quattro punti in fila dalla media ancora di Cernivani (chiuderà in doppia cifra all’intervallo) tengono la Civitus in vantaggio. Ma dall’altra parte il miglior marcatore é Vecerina con 14, un rebus per la difesa berica: si va al riposo in perfetta parità a quota 44.

Apre le danze nella ripresa una tripla di Cucchiaro, ma viene fischiato dagli arbitri anche a lui il terzo fallo, mentre d’altra parte commette il quarto Maresca. Niemi con 5 punti in fila di talento sblocca la parità a tre minuti dalla fine, Pavan si mette in proprio e riporta in vantaggio di 1 l’Allianz, ma Di Meco risponde sul finire del terzo quarto.

La partita è vibrante: due triple dell’ala 18enne Cecchi dall’angolo, top scorer dell’incontro a 22, bissate da altre due conclusioni consecutive del capitano Mastrangelo fanno scappare la Luxarm a +15 a 5 minuti dalla sirena. Un tap in e tripla in contropiede di Brambilla rimpinguano il suo tabellino da miglior marcatore biancorosso e ricuciono il margine, ma ormai i buoi sono scappati.

Parla il capitano Stefano Cernivani

“Abbiamo cercato di recuperare il loro break ma ormai era troppo ampio per rientrare in partita, rispetto alle partite precedenti però siamo migliorati dal punto di vista agonistico, c’è stata una reazione. Mercoledì contro San Severo speriamo di avere il supporto del pubblico perché in questo momento ne abbiamo bisogno”.

In campo il 1° novembre contro l’Allianz Pazienza San Severo.

Mercoledì 1 novembre si torna già in campo per il secondo turno infrasettimanale. A Vicenza arriverà l’Allianz Pazienza San Severo, seconda in classifica che è andata a sbancare nel derby pugliese il campo di Taranto 67-83 con 21 punti di Pazin, serbo del 2001 che viaggia a 14 punti di media in stagione col 40% da tre. San Severo è retrocessa dopo quattro stagioni di fila in A2. I gialloneri dell’esperto tecnico Nunzi punteranno sul lungo Fall e il capitano Magrini. In regia c’è l’argentino Pierotti e tra gli esterni oltre a Pazin attenzione a Guastamacchia e al macedone Petrushevski.

Info partita

La gara è in programma alle ore 18.00 di mercoledì 1 novembre al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza in via Goldoni.

Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito.

Tabellino

LuxArm Lumezzane – Civitus Allianz Vicenza 85-78 (20-24, 24-20, 12-11, 29-23)

LuxArm Lumezzane: Andrea Cecchi 22 (3/3, 2/3), Simone Vecerina 18 (6/10, 0/1), Manuel Di meco 13 (4/10, 1/3), Daniele Mastrangelo 12 (0/1, 2/3), Trey Niemi 10 (2/4, 2/3), Edoardo Maresca 6 (3/3, 0/3), Leonardo Biancotto 4 (1/2, 0/1), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), Andrea Leone 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 34 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Manuel Di meco 9) – Assist: 10 (Simone Vecerina 3)

Civitus Allianz Vicenza: Luca Brambilla 17 (5/9, 1/4), Valerio Cucchiaro 16 (4/10, 2/4), Stefano Cernivani 15 (3/4, 2/6), Alessandro Riva 8 (3/5, 0/0), Andrea Ambrosetti 7 (2/4, 1/4), Luca Antonietti 6 (2/7, 0/2), Diego Terenzi 5 (2/4, 0/1), Andrea Pavan 2 (1/1, 0/0), Andrea Campiello 2 (1/2, 0/1), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Drjibril mattia Fall 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Alessandro Riva 9) – Assist: 6 (Valerio Cucchiaro 3)