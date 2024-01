Famila Schio-Reyer Venezia, come seguire il Superclassico in tv e in streaming

Se ad inizio stagione la sfida interna contro la Virtus Bologna era probabilmente la sfida più attesa dalla tifoseria orange, ora che al PalaRomare arriva la capolista imbattuta Reyer Venezia, il Superclassico assume ancora più fascino.

Le orogranata sono state la prima formazione ad infliggere al Famila la sconfitta in Techfind Serie A1 (seguite poi da Bologna e, un po’ più a sorpresa domenica scorsa da Geas) che le ha probabilmente aiutate ad acquisire ulteriore fiducia in se stesse e dare il là al cammino perfetto che le vede imbattute in campionato ed Eurocup. All’andata finì infatti 78-68 con uno Schio avanti 32-43 all’intervallo che non seppe più scardinare la difesa casalinga nel secondo tempo.

Il Famila Wuber, invece, è incappato in alcuni passi falsi sia in Italia che in Europa ma ha sempre dimostrato che contro le grandi squadre sa dare il meglio di sé, soprattutto fra le mura amiche: Fenerbahce e Valencia gli scalpi più importanti, Bologna sfuggita all’ultimo ma sono pesate tantissimo in quel caso le assenze di Juhasz e Reisingerova.

Le avversarie

Tredici successi in altrettante gare in campionato e quarti di finale di Eurocup conquistati in settimana per le ragazze di coach Mazzon che, al momento, sembrano una macchina perfetta difficilmente arginabile. Impressionante il cinismo di saper azzannare la partita nei momenti giusti ed incredibile la profondità del roster con una serie infinita di protagoniste in grado di prendersi le luci della ribalta nelle differenti occasioni.

Sono solo tre le lagunari in doppia cifra di media: Shepard 13,3 punti e 6,7 rimbalzi, Kuier 11,5 punti e 6,4 rimbalzi, Villa 10,7 punti e 3 assist; nessuna di queste supera i 26 minuti di impiego. C’è poi una selva di giocatrici sotto la doppia cifra di media ma il cui apporto alla squadra è a dir poco decisivo: dall’istrionica Berkani (9,1 punti, 3,2 rimbalzi e una genialità assoluta nelle giocate), alla solidità del trio italiano Fassina, Cubaj, Pan (8,5 punti di media a testa circa con diverse armi nei loro bagagli) per finire con il ruolo prezioso di elementi come Makurat e Nicolodi.

Masep Day

La partita di domani contro Venezia avrà come sponsor di gara Masep, storico negozio di articoli sportivi di Thiene che lavora con alcune delle marche più affermate nel settore sportivo per il cliente professionista o amatore.

Inviando oggi una mail a info@familabasket.it sarà possibile iscriversi alla gara del tiro da tre punti che si terrà all’intervallo della partita e vincere gli omaggi messi in palio dallo sponsor.

Biglietti

È sempre possibile acquistare i biglietti su Vivaticket ma, per questa occasione speciale, oggi dalle 17.30 alle 19.30 è attiva la prevendita in biglietteria al PalaRomare (max 5 biglietti cadauno). Domani la biglietteria sarà invece aperta dalle 15.30.

Arbitri

WASSERMANN STEFANO [Primo Arbitro]

PAZZAGLIA JACOPO [Secondo Arbitro]

LANCIOTTI VALERIA [Terzo arbitro]

Famila Schio-Reyer Venezia, come vederla in tv e in streaming

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia Domenica 21 Gennaio ore 18.00 - PalaRomare (Schio) Diretta streaming su LBFTV