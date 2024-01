Il girone di ritorno del Famila Schio inizia con una sconfitta

Arriva sul campo di Sesto San Giovanni la terza sconfitta in campionato del Famila Wuber che inizia nel peggiore dei modi il girone di ritorno della Techfind Serie A1. Schio non riesce a dar seguito ad un primo tempo di alto livello e nel corso dei secondi 20 minuti (in particolare negli ultimi 15) cede il passo ad un Allianz più roccioso in difesa e cinico in attacco.

Può darsi che in casa Famila siano pesate tanto le fatiche dell’eurovittoria di giovedì con Fenerbahce, in una serata in cui le rossonere hanno legittimato la qualificazione alle Final 4 di Coppa Italia, confermandosi squadra in piena salute.

Decisive le 15 palle perse, la lotta a rimbalzo a favore delle padrone di casa (32-27) ed in generale una carenza di gioco nel pitturato che ha spinto ad un utilizzo massivo del tiro dall’arco, efficace solo nel primo tempo.

LA PARTITA

Fuochi d’artificio in campo nei primi dieci minuti con Schio particolarmente preciso dalla media e lunga distanza, Geas attivo invece con tutte le soluzioni d’attacco: le due triple di Guirantes e Verona valgono l’1-6 iniziale, ma Moore, Panzera e Gwathmey guidano le rossonere al primo sorpasso sull’11-10. Vantaggio che dura un battito di ciglia perché Keys timbra il cartellino dall’arco mentre, solo al 7’ minuto, Bestagno trova il primo canestro in area per le orange: 15-15. Parks e Trucco si rispondono dalla distanza mentre Juhasz, entrata dalla panchina, completa un gioco da tre punti con fantastica conclusione fuori equilibrio. Il punto esclamativo del primo quarto lo mette Sottana per il sorpasso 24-26.

Parks prova subito ad allungare con la seconda tripla di serata ma sempre Gwathmey e Moore tengono le padrone di casa ad un solo possesso di svantaggio: 31-33. Qui la partita svolta perché Geas entra in rottura prolungata mentre il Famila Wuber ne approfitta per fuggire: 12-0 di parziale con i canestri che arrivano tutti da giocatrici diverse. L’appoggio a tabellone di una rientrante Begic (prima partita della stagione a causa di un infortunio) chiude il primo tempo sul 33-45.



Con il gioco da tre punti di Parks, le orange trovano il massimo vantaggio (+17) in avvio di secondo tempo. Due canestri consecutivi di Moore danno fiducia alle ospiti così come la tripla di Panzera in risposta a quella di Parks. Le rossonere non mollano un colpo, come nel primo quarto ed il canestro di Sottana al 27’ (45-59) diventa una pietra miliare della contesa. Complice una difesa casalinga sempre più aggressiva, Schio smarrisce tutte le sue certezze, non trova più gioco di squadra, perde palloni a ripetizione ed inizia a giocare con le singolarità: l’Allianz ne approfitta e, mattone dopo mattone, rientra fino al 54-59 del 30’.

La pausa breve serve a poco perché il Famila sembra aver perso tutta la propria lucidità: Solo Parks al 34’ trova una tripla estemporanea che sblocca il punteggio scledense ma vale poco perché, in breve, Conti ripaga con la stessa moneta e firma il sorpasso. La giocata decisiva, però, arriva da Moore (assoluta MVP del match) che si inventa una tripla fuori ritmo che vale il 70-66: è una secchiata di acqua gelida in faccia a Schio che non si riprende più. Inutile il canestro dall’arco di Guirantes, Geas vince in rimonta 75-70 e infligge al Famila la terza sconfitta stagionale.

IL TABELLINO

Allianz Geas S.S. Giovanni - Famila Wuber Schio 75-70 (24-26, 33-45, 54-59)



Allianz Geas S.S. Giovanni: Dotto 2, Moore 17, Conti 6, Begic 2, Arturi ne, Bestagno E 2, Tava ne, Trucco 14, Panzera 13, Gwathmey 9

Famila Wuber Schio: Juhasz 6, Bestagno M 10, Sottana 6, Sivka 0, Verona 5, Guirantes 14, Crippa 0, Chagas ne, Parks 20, Keys 5, Penna 4