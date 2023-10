Il Famila Schio riprende la marcia: netta vittoria nell’anticipo del sabato sera

Largo successo delle campionesse d’Italia che regolano la matricola Roma per 84-53. Le capitoline, nonostante il largo divario finale, giocano una pallacanestro frizzante rimanendo sempre all’inseguimento appena sopra la doppia cifra di svantaggio.

Schio, però, sfodera una prestazione da Eurolega ad alta intensità mostrando dei buoni progressi sul piano del gioco collettivo in attacco e difesa. È ancora Guirantes la top scorer delle scledensi, ben supportata però anche da Parks, Sottana e Crippa in una serata in cui tutte le ragazze di coach Dikaioulakos sono andate a punti. Il Famila sale al secondo posto in classifica agganciando la Virtus Bologna che è incappata nella prima sconfitta in campionato al Palalupe.

Alta intensità sin dalla palla a due

Approccio alla partita in stile Eurolega per il Famila che, trascinato da Guirantes vola già sul 7-1: Dongue segna il primo canestro dal campo delle capitoline al terzo minuto, ma Schio continua a tenere due possessi pieni di vantaggi. Il break arriva al 6’ con Romeo e Kalu a firmare il meno uno e costringere coach Dikaioulakos al timeout: sospensione propizia perché il Famila ne esce con la tripla di Parks ma, soprattutto, con un parziale di 15-2 che permette di chiudere il quarto avanti 26-12.

Il break si allunga con i canestri di Bestagno e Crippa (31-12) prima della riscossa ospite: triple di Romeo e Czukar che in contropiede deposita anche il 12 (34-22) mentre le padrone di casa si divorano qualche canestro facile di troppo. Altro timeout scledense e altra tripla di Parks a punire la difesa aperta delle capitoline che, però, rispondono subito dall’arco con Kalu. Schio chiude il primo tempo con il canestro di Juhasz per il 41-27.

Nessun calo di concentrazione

Accelerazione importante delle campionesse d’Italia in avvio di terzo quarto: con Sottana, Parks e Keys in contropiede sfiorano già i 20 punti di vantaggio, raggiunti al 26’ con la tripla di Guirantes da un metro dietro l’arco. Roma prova a scrollarsi di dosso un po’ di ruggine e recupera lo svantaggio accumulato in questo quarto con le giocate di Dongue e Kalu che chiude un gioco da tre punti. Proprio nell’ultimo minuto, in campo con un quintetto tutto italiano, il Famila punisce con la tripla di Penna ed il jumper di Crippa sull’ultimo possesso: 60-41 alla terza sirena.

Gli ultimi dieci minuti diventano garbage time perché Schio continua a spingere mentre Roma finisce le energie: solo Dongue rimane pimpante con un paio di ottimi attacchi al ferro (64-46) ma da lì le orange cambiano spartito al quarto. Sottana centra la conclusione dalla distanza, Penna e Chagas allungano mentre Crippa ed infine Chagas da ben oltre l’arco suggellano la vittoria finale per 84-53.

Il tabellino

Famila Wuber Schio - Oxygen Roma Basket 84-53 (26-12, 41-27, 60-41)



Famila Wuber Schio: Juhasz 6, Bestagno 6, Sottana 11, Verona 3, Guirantes 16, Crippa 10, Chagas 5, Parks 13, Keys 2, Penna 6, Reisingerova 6

Oxygen Roma Basket: Romeo 9, Dongue 12, Cupido 0, Natali 0, Bongiorno ne, Scarsi ne, Czukor 10, Sventoraite 7, Gilli 2, Kalu 13