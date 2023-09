Civitus Allianz Vicenza: Giovanili, si parte. Record di squadre al via e due preparatori fisici per una stagione di alto livello

Con l’Under 17 Eccellenza in campo mercoledì 27 settembre alle ore 20.30 alla palestra di Laghetto inizia la stagione 2023-24 del settore giovanile Pallacanestro Vicenza 2012. Record di squadre schierate sul parquet per la società di viale Ferrarin, ben otto con qualche novità anche nel gruppo allenatori, coordinati dal confermato responsabile tecnico Maurizio Toniolo.

Per l’Under 13 sono state unite le forze con la Virtus Vicenza: i giovani usciti dal minibasket saranno allenati da Marco Pesavento. Due squadre per l’Under 14 con l’elite guidata da Toniolo e un’altra formazione che disputerà il campionato Csi. Si dividerà in tre il folto gruppo dell’Under 17 in collaborazione con il Basket Creazzo: la squadra Gold sarà allenata da Gianmarco Rigodanza, l’Eccellenza che partirà stasera da Toniolo, mentre la terza sarà nel Csi.

Poi i più grandi dell’Under 19: nel campionato Gold con Alessandro Zocca e l’Under 19 Eccellenza allenata da Hattab Dridi, anche quest’anno vice di Manuel Cilio in prima squadra, assistito da Lukic Srecko. Debutto lunedì 2 ottobre al palazzetto di via Goldoni, che sarà casa di quasi tutte le partite dei biancorossi quest’anno: alle ore 20.30 arriverà la Pallacanestro Trieste.

L’ambizione è di fare meglio della scorsa stagione, la prima volta in Eccellenza per la società, con diversi nuovi innesti nel roster e la possibilità di giocarsela alla pari con tutte le altre squadre. Tra le squadre formazioni ammesse dalla Fip al campionato Under 19 maschile oltre a Vicenza ci sono altre sette squadre venete.

Infine ci saranno per la prima volta due preparatori fisici che seguiranno in modo specifico le giovanili: per squadre elite Riccardo Rossato, nuovo preparatore anche della prima squadra in serie B e Raffaele Fuci per i più giovani dell’Under 14.

Come sempre avvenuto, ogni singolo giocatore viene seguito in maniera meticolosa nella crescita sportiva ed umana dalla Pallacanestro Vicenza 2012.