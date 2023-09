Abbonamenti 2023-24 Civitus Vicenza: Disponibili al Palasport, Pasticceria Bolzani, Pausa dei Dogi e Vicentina Serramenti

A due settimane dall’inizio del campionato di B Nazionale (Eccellenza) -debutto casalingo il 1° ottobre contro la blasonata Chieti – è in pieno corso la campagna abbonamenti della Civitus Allianz / GVM / Tramarossa Pallacanestro Vicenza 2012.

E’ iniziata ufficialmente il 10 settembre 2023 la campagna abbonamenti della Pallacanestro Vicenza 2012 targata Civitus Allianz / GVM / Tramarossa.

Molteplici, come negli anni passati, le iniziative per favorire l’ingresso al palazzetto dei tifosi e degli appassionati di basket vicentino. L’abbonamento stagionale sarà valido per tutte le 17 partite di regular season, in programma al Palazzetto dello Sport di via Goldoni, esclusi eventuali playoff e playout.

Promozioni

I primi 25 abbonati riceveranno una t-shirt Pallacanestro Vicenza in omaggio, mentre coloro che acquisteranno due abbonamenti avranno in regalo un pallone da gioco.

Il prezzo degli abbonamenti è stato così definito

– Intero 120 euro;

– Ridotto 80 euro;

– Junior 50 euro.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere in prevendita nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 20.00 presso la segreteria della Pall. Vicenza (viale Ferrarin 56) o da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 14.30 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 presso la rinomata Pasticceria Bolzani (Piazzale Giusti 16).

Con l’inizio del campionato gli abbonamenti potranno essere sottoscritti direttamente presso il botteghino del Palasport di Vicenza (via Goldoni).

I prezzi Ridotti verranno applicati a

– Over 60

– Ragazzi di 18 anni compiuti sino ai 22 anni compiuti.

– Studenti dotati di tesserino universitario o di tessera “Io Studio”

– Genitori di atleti tesserati con la Pallacanestro Vicenza 2012;

– Abbonati alla AS Velcofin Vicenza;

I prezzi Junior verranno applicati a

– Ragazzi dai 12 anni compiuti sino ai 17 anni compiuti.

Sotto i 12 anni l’ingresso sarà gratuito.

L’ingresso gratuito viene esteso anche a tutti i ragazzi delle giovanili della Pall. Vicenza 2012, di qualsiasi età, muniti di tesserino, da esibire all’ingresso.

Biglietti

Il prezzo d’ingresso alla singola partita rimane di 10 euro per gli Interi, 7 euro per i Ridotti, 5 euro per gli Junior.