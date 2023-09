Supercoppa: La Civitus Allianz eliminata dalla Virtus Imola

La Civitus Allianz esce sconfitta dal PalaRuggi di Imola nel secondo turno di Supercoppa LNP Old Wild West Serie B Nazionale. Unico vantaggio dei biancorossi è lo 0-5 iniziale dopo due minuti, grazie ai canestri di Cucchiaro. I padroni di casa della Virtus Neupharma recuperano subito e già al 14′ si portano in doppia cifra di vantaggio sul 27-17. Cilio prova la difesa a zona e la panchina berica protesta per il metro arbitrale, ma l’impeto offensivo di Imola non si arresta: all’intervallo il tabellone recita 43-27.

Nella ripresa la raffica di triple del lituano Balciunas lancia il massimo vantaggio giallonero per il 61-36 sul finire del terzo periodo. La panchina più lunga della Virtus fa la differenza, con i soli Cucchiaro e Ambrosetti che chiudono in doppia cifra per punti, mentre Brambilla cattura 10 rimbalzi.

Rientro sul parquet dopo un anno di assenza per capitan Cernivani, che parte in quintetto e in 19′ mette a referto 5 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

Virtus Imola – Civitus Allianz Vicenza 76-55 (16-15, 27-12, 20-16, 13-12)

Virtus Imola: Gioacchino Chiappelli 16 (6/7, 1/3), Juozas Balciunas 14 (1/3, 4/7), Francesco Magagnoli 13 (3/4, 1/3), Dario Masciarelli 10 (1/2, 1/2), Richard ygor Morina 7 (2/3, 1/4), Daniel Ohenhen 4 (2/5, 0/0), Alessandro Alberti 4 (2/2, 0/2), Marco Barattini 3 (1/4, 0/2), Jacopo Aglio 3 (0/2, 1/3), Marco Morara 2 (1/2, 0/1), Lorenzo Dalpozzo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Gioacchino Chiappelli 7) – Assist: 21 (Juozas Balciunas 5)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 12 (4/9, 1/6), Andrea Ambrosetti 11 (0/1, 1/3), Alessandro Riva 9 (3/9, 0/3), Andrea Campiello 7 (3/6, 0/3), Stefano Cernivani 5 (0/2, 1/3), Giovanni Brescianini 4 (0/2, 1/1), Luca Brambilla 3 (1/2, 0/3), Luca Antonietti 2 (1/4, 0/1), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Diego Terenzi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 43 15 + 28 (Luca Brambilla 10) – Assist: 10 (Stefano Cernivani 3)