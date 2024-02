Euroleague Women, Famila Schio-ZVVZ USK Praga: come vederla in tv e in streaming

Mercoledì 28 febbraio con palla a due alle ore 20, al PalaRomare andrà in scena l’ultima gara casalinga di Eurolega del Beretta Famila Schio. Una sfida senza appello: una vittoria significherebbe portare la serie alla decisiva gara 3 a Praga (mercoledì 6 marzo), una sconfitta manderebbe le ceche nuovamente alle Final 4.

7-4 il computo dei precedenti a favore dell’USK che, però, ha sicuramente impresso nella memoria il finale dello scorso Aprile quando, proprio alla Kralovka Arena, le orange vinsero la medaglia di bronzo grazie all’iconica tripla sulla sirena di Sventoraite.

Tante protagoniste di quella sfida non sono più presenti nei roster delle due formazioni che si affacciano a questa partita con uno stato di forma diverso.

In gara 1 Praga è apparso più pronto dal punto di vista fisico e mentale: ha condotto la gara per tutti i 40 minuti, toccando anche i 20 punti di vantaggio. Ha impedito a Schio di rientrare nei suoi momenti più favorevoli e, tra primo e terzo quarto, ha costruito il margine decisivo per il successo finale.

Il Famila ha invece patito le fatiche del doppio impegno delle Frecciarossa Final 4 che hanno consegnato in bacheca la quindicesima Coppa Italia ed è arrivato in Repubblica Ceca con il fiato corto e con assenze pesanti: out Reisingerova che deve riprendersi da una brutta broncopolmonite, mancava anche Sottana causa febbre (ora pienamente recuperata) mentre Juhasz continua a giocare limitata dai dolori alla schiena.

Per aver ragione di un avversario di così alto livello è necessario impedire break consistenti e prolungati, garantirsi un predominio a rimbalzo e limitare la loro ottima circolazione di palla: insomma, come sempre, partire da una difesa solida per costruire la vittoria anche in attacco.

Inviando oggi una mail a info@familabasket.it sarà possibile iscriversi alla gara del tiro da tre punti che si terrà all’intervallo della partita e vincere gli omaggi messi in palio dallo sponsor.

ZVVZ USK Praga-Famila Schio: come vederla in tv e in streaming

ZVVZ USK Praga - Beretta Famila Schio Mercoledì 28 Febbraio ore 18.00 - Pala Romare (Schio).



Arbitri Yasmina Alcaraz Moreno, Spagna - Jelena Tomic, Croazia - Nemanja Ninkovic, Serbia

Diretta streaming gratuita su Youtube

Il programma dei quarti di finale