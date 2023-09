Civitus Allianz Vicenza: domenica al via la Serie B Nazionale

Domenica 1° ottobre alle ore 18 comincerà l'avventura della Civitus Allianz nel campionato di Serie B Nazionale, girone B. La squadra veneta ospiterà, al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza, una big come il Chieti Basket 1974. Il gruppo vicentino tornerà sul parquet davanti ai propri tifosi dopo l’esaltante spareggio vinto in gara 4 domenica 21 maggio 2023 contro il Lumezzane. Gli abruzzesi renderanno sicuramente vita difficile alla compagine di Cilio. Il roster a disposizione di coach Daniele Aniello è profondo e di primo livello per puntare ai playoff, con sotto i tabelloni uno dei migliori centri del girone B, Edoardo Tiberti.

Nel precampionato la Civitus Allianz ha vinto il torneo di Padova superando i padroni di casa della Ubp Petrarca nella finale per il primo posto vinta col punteggio di 79-63. Nella prima semifinale la Civitus ha battuto San Bonifacio per 77-61.

Pochi giorni prima del torneo la squadra ha disputato anche la seconda amichevole contro Mestre, stavolta in trasferta sul campo del PalaVega. Risultato finale 79-67, nella partita che ha fatto registrare l'esordio stagionale del nuovo acquisto Terenzi.

In casa biancorossa prima del debutto in campionato ha parlato l’allenatore Manuel Cilio: “Proveremo da subito a capire quale sarà il nostro percorso, la squadra proverà a lottare soprattutto qui a Vicenza, tutte le altre formazioni dovranno far fatica per batterci in casa, già dalla prima gara vorremmo dimostrare questo. Chieti è una delle favorite del campionato, una squadra da primi quattro posti, è una partita abbastanza proibitiva, ma non ci deve spaventare niente. Il precampionato è andato bene, l’abbiamo impostato in modo diverso e i quattro nuovi innesti si sono inseriti alla grande, il gruppo si è già unito anche fuori dal campo".