Basket, A2 femminile: VelcoFin Interlock Vicenza batte Logiman Broni 68-65. Ai playout avrà Carugate

Velconfin Interlocks Vicenza si impone su Broni al Palasport “Antonio Concato” di via Goldoni e chiude la stagione regolare con la sesta vittoria, consolidando la penultima posizione in classifica.

I verdetti che emergono dal convulso ultimo turno della A2 Nord sono che, pur perdendo, Logiman rimane quinta davanti ad Alpo e Treviso mentre l'ultimo posto utile per i playoff è di Mantova. Sono salve a sorpresa ma con merito le bolzanine di Alperia, per cui nella lotta per non retrocedere rimane coinvolta Carugate insieme a Trieste. Gli accoppiamenti per il primo turno dei playout saranno quindi Carugate-Vicenza e Trieste-Ponzano.

PLAY OUT - GARA-1 CON CARUGATE

Carugate-Vicenza, gara-1 dei playout è prevista per sabato 23 aprile 2023 con orario non ancora noto nella palestra di Via del Ginestrino a Carugate (MI) e per VelcoFin Interlocks non sarà di certo una passeggiata. Dovrebbe essere recuperata Elena Sasso, rimasta in panchina per infortunio e se la squadra si esprimerà con continuità ai livelli visti varie volte nelle ultime partite le possibilità di violare il fattore campo potrebbero essere abbastanza concrete.

TABELLINO - VelcoFin Interlocks Vicenza - Logiman Broni 68-65 (24-15; 42-28; 51-44)

ASI VICENZA: E.Sasso ne, A.Garzotto ne, E.Castello 10 (2/3,2/3), A.Fontana (0/1 da 3), V.Sturma (cap) 7 (1/4,1/1), S.Roma 4 (1/7,0/2), A.Peserico 10 (3/6,1/2), G.Amatori 13 (3/5 da 2), S.Vujacic 13 (1/5,2/6), V.Giordano 11 (3/9,1/2).

LLENATORE: Marco Silvestrucci

Tiri da 2 14/39 - Tiri da 3 7/17 - Tiri Liberi 19/25 – Rimbalzi 39 (4+35, Giordano 10) - Assist 11 (Giordano 4) - Palle Recuperate 9 (Roma 3) - Palle Perse 12 (Amatori 4)

BRONI: M.Carbonella ne, G.Sorrentino 4 (2/5 da 2), A.De Pasquale 14 (3/5,2/4), G.Manzotti 7 (2/6,1/5), C.Colli (cap) 7 (2/4,1//2), A.Kantzy 15 (5/12,0/5), V.Grassia 2 /1/2 da 2), I.Bonvecchio 14 (4/6,1/3), C.Mattera (0/1 da 2), L.Coser 2 (1/3,0/5).

ALLENATORE: Michael Magagnoli

Tiri da 2 20/44 - Tiri da 3 5/24 - Tiri Liberi 10/13 - Rimbalzi: 43 (10+33, Kantzy 7) - Assist 9 (Bonvecchio 3) - Palle Recuperate 2 (Manzotti 1) - Palle Perse 14 (Grassia 3)

ARBITRI: Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA)