Serie B: La Civitus Allianz Vicenza sbanca Olginate e raggiunge il quinto posto

La Civitus Allianz Vicenza ottiene la seconda vittoria consecutiva del 2022 sbancando il pala Iginio Ravasi di Olginate. Per i biancorossi si tratta della quarta vittoria esterna del campionato, due punti che proiettano la squadra di Ciocca al quinto posto in classifica al termine del girone d’andata, grazie alle odierne sconfitte di Desio, Bergamo e Fiorenzuola, ora tutte staccate in classifica.

Contro gli olginatesi, i biancorossi forniscono una prova solida, mandando in doppia cifra tutto il quintetto base, confermando la buona mano dalla distanza già vista contro Monfalcone (10/31 complessivo questo pomeriggio) e dominando a rimbalzo (45-31). Un successo che valorizza quanto fatto di buono nelle ultime, difficili settimane.

Al match contro l’Agostoni, Vicenza non ci arrivava sotto i migliori auspici: Sebastianelli, risultato positivo durante il break natalizio, è ancora in attesa di via libera medico per tornare sul parquet; in settimana poi, anche Chiti è stato trovato positivo, privando Vicenza di uno dei giocatori più in forma delle ultime settimane. Ciocca ha trovato ottime risposte non solo dai titolari e dagli over superstiti, ma anche dagli under: oggi infatti sono arrivati, oltre al consueto contributo di Rigon, anche l’esordio stagionale di Owens e quelli assoluti di Basso e Massignan, con quest’ultimo che ha anche chiuso con i suoi primi 2 punti a referto in categoria. Va detto, pure Olginate veniva da settimane complicate: oltre ad una classifica che non sorride, anzi, i lecchesi sono stati falcidiati dal Covid nelle ultime settimane e solo questa settimana sono tornati ad allenarsi con il gruppo al completo.

In avvio, Ciocca sceglie Piccone per sostituire Chiti, oltre a tornare a schierare Cecchetti in posizione di centro alla palla a due. I primi minuti però sono tutti per Olginate, con Tomcic e Bloise che mettono i padroni di casa avanti di sei lunghezze. La sveglia di Vicenza la suonano un ispirato Petracca e Cecchetti, che mettono i biancorossi sulle piste dei lecchesi. Anche dalla panchina arriva subito un contributo importante: si tratta di Piccoli, che piazza subito sei punti, ispirando la rimonta. Nel finale di quarto arriva anche il sorpasso berico: lo firmano Cecchetti e Mazzucchelli e da qui in avanti la sfida sarà a senso unico.

Nella seconda frazione, Vicenza continua a colpire: una tripla di Petracca aggiorna a 15-0 il parziale tra i due quarti, tagliando le gambe agli avversari. Il 7-0 con cui risponde la squadra di casa, cavalcando la grinta di Baparape, vale a poco perché la Civitus, acquisito vantaggio, non consente più agli avversari di rientrare. Mazzicchelli e Petracca dalla distanza fanno piovere triple sui padroni di casa, riallungando subito a +12 (25-37) e poi guidando ad un sereno finale di tempo, cui Vicenza ci arriva su un netto +17 (29-46).

Nel secondo tempo, il distacco arriva anche a 20 lunghezze e poi fino a 22 con le triple di Mazzucchelli e Piccone, che valgono prima il 35-55, quindi il 45-67 con cui si chiude la partita. Olginate non ci sta a chiudere con un passivo così pesante e nell’ultimo quarto, con grande orgoglio, recupera lo svantaggio fino ad un più equo -13 con cui la sfida finisce negli annali. Nei minuti finali c’è spazio per i giovani ed è qui che Vicenza può cogliere un’altra soddisfazione, mandando contemporaneamente in campo Owens, Basso e Massignan con quest’ultimo che si conquista un punto e 2 rimbalzi, i suoi primi in Serie B.

Agostani Caffè Olginate - Civitus Allianz Vicenza 66-79 (15-21, 14-25, 16-21, 21-12)

Agostani Caffè Olginate: Byram Baparape 11 (4/6, 1/2), Valerio Cucchiaro 10 (3/4, 1/3), Luca Brambilla 10 (3/4, 1/2), Giacomo Maspero 8 (4/11, 0/5), Giacomo Bloise 8 (3/6, 0/3), Dorde Tomcic 6 (3/5, 0/0), Andrea Ambrosetti 6 (1/2, 1/5), Andrea Negri 5 (1/3, 1/4), Alessio Natalini 2 (1/1, 0/0), Francesco Castagna 0 (0/0, 0/0), Filippo Martinalli 0 (0/0, 0/0), Luigi maria Brambilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 7 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Dorde Tomcic 10) - Assist: 11 (Valerio Cucchiaro 3)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Mazzucchelli 18 (3/5, 3/8), Alessandro Cecchetti 16 (7/10, 0/0), Andrea Petracca 15 (0/2, 5/8), Fabrizio Piccone 10 (1/3, 2/10), Nicola Bastone 10 (1/6, 0/2), Marcello Piccoli 8 (4/5, 0/2), Marco Massignan 2 (0/0, 0/0), Giulio Basso 0 (0/0, 0/1), Piergiacomo Rigon 0 (0/2, 0/0), Michael dee Owens 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 19 - Rimbalzi: 41 11 + 30 (Alessandro Cecchetti 9) - Assist: 12 (Andrea Mazzucchelli 5)