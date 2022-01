Serie B: La Civitus Allianz Vicenza in trasferta a Olgiate

Dopo la vittoria interna contro Monfalcone, la Civitus Allianz Vicenza vuole continuare a vincere. Ad attendere i biancorossi ci sarà la Agostani caffè Olginate per l'incontro valido per la 15esima giornata di campionato.

La prima trasferta del 2022 per Vicenza è in terra lombarda sul parquet di Olginate. I biancorossi alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per continuare a scalare posizioni in classifica.

Olginate ha 8 punti in classifica, frutto di 4 vittorie e 9 sconfitte. I lombardi vogliono provare a staccare il gruppo in fondo della classifica e la sfida interna contro l'Allianz può essere l'occasione giusta

Appuntamento domenica 16 gennaio, palla a due alle 18.00.