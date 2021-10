Serie B 2021, l'Allianz Vicenza all'esordio contro Lissone interni Bernareggio

Riparte il campionato per l'Allianz Vicenza. I biancorossi, domenica alle 18.00 faranno il loro esordio nel campionato di Serie B old wild west contro Lissone Interni Bernareggio. Dopo una buona pre season, i ragazzi di coach Ciocca vogliono partire con il piede giusto anche in campionato. Al palazzetto dello sport arriva la nuova Bernareggio di coach Cassinerio, pronta a dare battaglia sin dalla palla a due.

Appuntamento domenica alle 18.00.