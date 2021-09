Supercoppa: Un ottima Vicenza non basta Cividale va alle Final eight

La corsa alle Final eight di Supercoppa della Pallacenestro Vicenza si ferma in finale. A Lignano Sabbiadoro ci va la United Eagles Basketball Cividale che si impone 62 a 70. Partita mai in discussione, con la formazione friulana sempre in controllo. Infatti, dopo i primi minuti Cividale, passata avanti nel punteggio, gestisce i tentativi di rimonta dei biancorossi. Dopo il primo parziale finito 17 a 22 gli ospiti scappano sfiornado la doppia cifra di vantaggio al termine dei primi 20 minuti, 36 a 45. Nella ripresa il copione non cambia e dopo essere stata anche sul più 15 Cividale va a riposo sul 48 a 58. Nell'ultima frazione i friulani alzano troppo presto le mani dal manubrio e Vicenza, con orgoglio, prova a rientrare arrivando a soli due possessi a un minuto dalla sirena. La difesa ospite e la poca lucidità offensiva dei padroni di casa, però, non permettono stravolgimenti e al termine dei 40 minuti il tabellone dice 62 a 70. Vicenza esce dalla competizione dopo aver ben figurato, sconfitta soltanto in finale da una squadra più forte. Per Cividale invece l'appuntamento è alle Final eight di Lignano Sabbiadoro.