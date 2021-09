Supercoppa di B, domani alle 19 la finale per l'accesso alle Final eight

Domani sera alle 19 la Pallacanestro Vicenza si gioca la possibilità di accedere alle Final eight di Lignano Sabbiadoro. Di fronte ai biancorossi un'avversario di livello assoluto, la United Eagles Basketball Cividale. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo due convincenti vittorie, l'ultima in semifinale nel derby contro la Virtus Padova. Cividale, invece, arriva all'ultimo atto del girone dopo due vittorie sofferte vinte di misura. Appuntamento al Palazzatto dello Sport alle 19, in palio le Final eight.