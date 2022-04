Trofeo Rally ACI Vicenza: rinviato il Rally Bellunese, entra nel circuito il Dolomiti  di Brenta

Revocati i permessi all'ultimo minuto, il Rally Bellunese che si doveva svolgere in questo fine settimana è stato rinviato a data da destinarsi.

Di conseguenza, vista la necessità di avere sei gare nel calendario del Trofeo Rally ACI Vicenza, il comitato organizzatore ha deciso di inserire il Dolomiti Brenta Rally in programma ad Andalo, in provincia di Trento, il 22 e 23 aprile.

Si tratta della nuova gara organizzata da Power Stage che, a tutti gli effetti darà lo start all'edizione 2022 della serie per quanto riguarda le auto moderne.



Alle gare parteciperanno anche equipaggi vicentini della Scuderia Palladio Historic.