Tennis, Andrea Pellegrino vince il trofeo FL Service del challenger Atp tour

La 15^ Edizione della kermesse internazionale trofeo FL Service, tappa del Challenger Atp Tour va ad Andrea Pellegrino. Il 25enne giocatore pugliese si è impossessato del titolo in due set contro Andrea Collarini. L’argentino Collarini nel primo set non è riuscito a leggere la partita rimediando un 6/1. Nel secondo ha tentato di rientrare ma Pellegrino ha chiuso la gara sul 6/4.

I commenti di chiusura degli “addetti ai lavori”. Enrico Bettini, direttore del Torneo: «Questo Challenger rappresenta il fiore all’occhiello della nostra attività sportiva e dopo due anni di assenza dal circuito ha un valore speciale per tutti. Abbiamo rilanciato l’immagine di questo storico circolo Comunale e possiamo dire di aver sfruttato al meglio l’occasione del torneo per migliorare le strutture del circolo, a cominciare dal nuovo impianto di illuminazione a led che grazie alla sponsorizzazione della ditta Arianna Led abbiamo potuto regalare alla città. Infine, poter ammirare alcuni dei migliori talenti del circuito mondiale ha un eccezionale valore promozionale verso i giovani, che sono da sempre il centro del nostro lavoro come Tennis Palladio 98. Abbiamo 720 ragazzi tesserati, di cui 230 nella scuola tennis e spero che grazie ad un evento del genere altri si possano avvicinare a questo sport. E’ stata una settimana elettrizzante e la risposta del pubblico fin dallo scorso fine settimana ci conforta e ci spingerà a fare ancora meglio il prossimo anno».

Vice Sindaco di Vicenza Matteo Celebron: «Complimenti a tutti coloro che questa settimana hanno permesso lo svolgimento di questo torneo. Un ringraziamento va al Tennis Palladio e a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’evento assieme al Comune. Atp è un marchio fondamentale per invogliare i giovani a fare sport, ma anche per promuovere la nostra città e stimolare il turismo legato agli eventi sportivi».

Gianfranco Piombo, vice presidente Federtennis comitato regionale Veneto: «La città di Vicenza merita di vedere tennis di alto livello, e grande merito va ad Enrico e agli sponsor che lo hanno sostenuto. Il Tennis Palldio 98 è il circolo con il maggior numero di tesserati in Veneto, per questo gli va tributato il giusto plauso. In Italia siamo la seconda federazione dopo il calcio e solo in Veneto abbiamo oltre 40.000 tesserati. Spero che si ritorni preso alla normalità anche dal punto di vista delle spese di gestione, perché i circoli possano tornare a lavorare serenamente».