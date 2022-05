Tennis, prima giornata della serie B positiva per tutte le squadre vicentine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Prima giornata positiva per le squadre di B vicentine. In B1 Artel Schio in trasferta a Bari con l’Angiulli 6-0, Ct Vicenza in casa con il Benevento Tc 2002 3-3.

Nella B2 i Comunali in trasferta a Trento vincono per 5-1. Questi i tabellini degli incontri. Angiulli (Ba)-Artel Schio: Tortora (A)-Leo 6/1 6/2; Pavan (A)-De Luisi 6/1 6/3; Quentin (A)-Narcisi 7/5 6/0; Pettinà (A)-Addante 7/5 6/1; Pettinà e Mazzaretto (A)-Leo e Caccuri 6/1 6/1; Tortora e Quentin (A) vs Panaro-De Luisi 6/1 6/0. Dom. 22 Riposo. Ct Vicenza-Tc 2002 Bn: Giacomini-Liucci 2/6 4/6; D’Agostino-Fioravante 7/6 7/6; Lago-Vilardo 5/7 3/6; Cavestro-Pallavanti 6/0 6/2; Ferrari-Cavestro vs Vilardo- Pallavanti 4/6 6/3 10/7; D’Agostino-Giacomini vs Liucci Fioravante 5/7 5/7.

Prossima gara Dom. 22 in trasferta a Finale Ligure (Sv) che ha rimediato la sconfitta a Roma. Trento-Comunali Vicenza 1-5. Pecoraro-Peruffo 2/6 3/6; Zarantonello-Fucile 6/7 5/7; Biscaglia-Battiston 3/6 1/6;Corradini-Bertuzzo 4/6 0/6; Pecoraro-Biscaglia vs Peruffo-Stimamiglio 5/7 4/6; Gatto-Zarantonello vs Bertuzzo-Fucile 1/6 6/1 12/10. Dom. 22 in casa contro il Rovereto. A Trissino il trofeo MB Conveyors è giunto alle semifinali. Open maschile con 223 partecipanti diretto da Alessandra Guerrato con la supervisione di Alberto Savegnago. Dalle 10 in campo la prima semifinale.

Il bolzanino Horst Rieder vs Francesco Salviato del Bassano; alle 10.30 Tommaso Dal Santo dei Comunali con Marco Speronello Bassano. Prossimo torneo nel vicentino sarà un giovanile ad Arzignano per under 12-14 e 16 maschile e femminile. Inizierà il 21 fino al 29 Maggio. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/5.