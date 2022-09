Tennis, campionati italiano under 13: il vicentino Massimiliano Fucile secondo nel doppio con Mattia Cona

Si ferma ad un passo dal sogno la cavalcata vincente di Massimiliano Fucile che, in coppia con Mattia Cona (TC Rungg), perde la finale del doppio ai Campionati italiani Under 13 andati in scena sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

6-1 7-5 il risultato finale a favore di Luca Cosimi e Marco Meacci, testa di serie numero 2 del tabellone, in una partita che ha visto i nostri avere due set-point nel secondo per riportare in parità la sfida dopo un primo parziale molto più combattuto di quanto dica il punteggio.

I COMMENTI DEL MAESTRO BALESTRO E DEL PRESIDENTE ZEN

«Nel secondo set, sul risultato di 5-4, Massimiliano ha servito sul 40-15 - racconta il maestro Mirko Balestro - Peccato, perché i ragazzi hanno giocato bene, anche nel primo set, più equilibrato di quanto si possa pensare. In ogni caso un ottimo torneo».

In ogni caso un grande risultato per il nostro Massi che conferma le sue qualità.

«Massimiliano é uno dei ragazzi che sta crescendo ormai da anni con noi - commenta il presidente del circolo Enrico Zen - La strada é ancora lunga, però ha sicuramente delle ottime qualità e se continua ad impegnarsi con passione e seguendo gli insegnamenti dei maestri potrà prendersi e regalarci altre belle soddisfazioni sapendo che la strada é ancora lunga e il tennis é uno sport difficile e che ti mette ogni volta alla prova, in primis con te stesso e poi con l’avversario. Ma forse anche questo é il bello è la sfida a dare sempre il massimo ed anche di più».