Tennis, la 5^ giornata di Bdei team vicentini vede sorridere soltanto i Comunali

Risultati della 5^ Giornata delle vicentine in serie B.

Nella B1 perde in casa con capolista il Ct Vicenza per 4-2; stesso risultato in trasferta per l’Artel Schio ad Arezzo con il Giotto. In B2 unico risultato tutto sommato positivo è per i Comunali che pareggiano 3-3 con il forte team del Villafranca. Classifiche: Sassuolo 12; Colle degli Dei (Rm) 9 ; Ct Vicenza e Tc 2002 Benevento 7; Brindisi e Ceriano 4; Finale Ligure 0.

A due giornate dal termine, fondamentale la gara per il Ct Vicenza quella che disputerà in casa Domenica 12. Contro il Brindisi basterà anche un pareggio per scavare il fossato tra i play off ed i play out. Artel Schio per un soffio come per il Ct Vicenza non riesce a portare a casa punti con la capolista.

Anche per gli scledensi a due giornate dal termine, la gara di Domenica 12, nonostante la buona posizione in classifica, sarà d’obbligo almeno un punto per non farsi risucchiare nel vortice dei play out. Contro la penultima Maggioni il compito non sembra affatto proibitivo, anzi una vittoria potrebbe rilanciare l’Artel verso i play off. La classifica: Giotto 11; Lecco 9; Canottieri Casale, Artel Schio e Lanciano 7; Maggioni (Ap) 1; Angiulli (Ba) 0. In B2 con il pari sui veronesi i Comunali di Vicenza, mantengono la zona del centro classifica.

Domenica prossima giocheranno in casa con i padovani del Plebiscito che tentano il salto di categoria, dopo il risultato di ieri che li ha visti soccombere in casa contro la corazzata Bolzano.