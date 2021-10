Team Bassano al rally Costa Smeralda in Sardegna con 19 equipaggi

Sta per arrivare all’epilogo anche l’intenso mese di ottobre che ha visto il Team Bassano impegnato in diversi fronti. Nell’imminente fine settimana la squadra di Romano d'Ezzelino è chiamata a chiudere in bellezza il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. La scuderia è alla quarta edizione del Rally Storico Costa Smeralda con 18 equipaggi ai quali se ne somma uno nell’annessa gara di regolarita? sport.



GLI EQUIPAGGI DI PUNTA DEL TEAM BASSANO IN COSTA SMERALDA NEL FINE SETTIMANA

Coi giochi ancora aperti per diversi conduttori sia nei Campionati assoluti, sia nelle varie classi, il rally sardo sara? decisivo soprattutto per Adriano Beschin in lizza con la sua Porsche 911 SC per il Tricolore del 3° Raggruppamento, che affrontera? la gara navigato dal locale Massimiliano Frau. Altrettanto dicasi per Massimo Giudicelli e Paola Ferrari che sono ancora in gioco per provare il bis con la Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 e gara molto importante lo e? sia per Matteo Luise sia per Enrico Canetti, col primo che cerca di difendere il secondo posto in 4° Raggruppamento e di mettere la firma nella coppa di classe assieme alla moglie con la Fiat Ritmo 130 TC; per Canetti, in coppia con Cristian Pollini sull’Opel Corsa GSI Gruppo A, il Costa Smeralda sara? decisivo per il titolo nella classe A-1600 del 4° Raggruppamento.



A questi, si aggiungono gli altri equipaggi che al Costa Smeralda cercheranno di farsi onore, partendo da Lorenzo Delladio con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 sulla quale ritrovera? Pietro Ometto a dettargli le note, per proseguire con Pietro Corredig e Sonia Borghese su BMW 2002 Tii Gruppo 2 e due equipaggi che arriveranno dall’altra grande isola: i siciliani Nicola Tricomi e Alfredo Gippetto; il primo su Opel Kadett GT/e Gruppo 2 in coppia con Roberto Consiglio, il secondo alla guida della Volkswagen Golf Gti Gruppo 2 affiancato da Paola Di Blasi.

Prima esperienza in terra sarda anche per i veneti Filippo Viola e Francesca Dalla Rizza con l’Alfa Romeo 33 Gruppo A e, a chiudere la lista, Enrico Pes di San Vittorio che sulle prove di casa cerchera? di tener alto l’onore con la Peugeot 205 Rallye Gruppo A affiancato da Nicola Romano.

A questi, si aggiungono i sette equipaggi in gara nel Trofeo A112 Abarth Yokohama.

IL TEAM BASSANO ANCHE NELLA GARA DI REGOLARITA' IN COSTA SMERALDA

Due le presenze targate Team Bassano anche nella gara di regolarita? sport grazie a Carmelo Cappello che sara? navigato dal locale Francesco Cozzula sull’inconfondibile Fiat 500 Abarth e da Pietro Pes di San Vittorio e Francesco Marrone con l’Opel Kadett GSI.

Otto le prove speciali da affrontare, per un centinaio scarso di chilometri: quattro nel pomeriggio di venerdi? 29 ottobre e le restanti nella seconda tappa del sabato. Partenza ed arrivo al Molo Vecchio di Porto Cervo.