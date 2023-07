Speed down CSI: domenica 9 luglio gare in discesa a Malo per 42 piloti

Si svolge domenica 9 luglio 2023 dalle 8:30 del mattino fino alle 18 il primo campionato provinciale di Speed down del Centro Sportivo Italiano (CSI).

Organizza il Consorzio Val Leogra col patrocinio del Comune di Malo, territorio in cui si svolgono le gare in discesa che vedono numerosi piloti e team impegnati. Si tratta della seconda edizione della “discesa de Montepian”, primo trofeo Ilide Romagna, gara valida per il Trofeo Nazionale dalle Alpi agli Appennini.

Da quest’anno il CSI di Vicenza appoggia questa bella iniziativa: una tradizione che anche nel vicentino sta riprendendo piede.

Sabato in prova vi sono stati ben 42 piloti, molti veneti, e poi umbri, lombardi, marchigiani e emiliani. Vi sono anche dei team tedeschi.

Un'altra bella immagine dei bolidi dello speed down, una disciplina assai ecologica visto che sfrutta esclusivamente l'energia del piano inclinato