Serie A: Rangers Vicenza batte Valsugana Rugby (32-17) ed è prima in classifica

La Rangers Rugby Vicenza chiude il 2021 nel migliore dei modi superando nel big match della settima giornata di campionato i padovani del Valsugana Rugby ottenendo anche il punto bonus. Alla Rugby Arena dei Ferrovieri la sfida è punto a punto e con tantissime emozioni, poi nel secondo tempo Vicenza scava il solco e porta a casa il bottino pieno.?Vicenza conquista la sesta vittoria stagionale e mantiene la testa della classifica.



?TABELLINO - Rangers Rugby Vicenza-Valsugana Rugby, 32-17 (pt 18-12), mete 4-3? ?

MARCATORI: 3’ cp. Mercerat (3-0); 16’ m. Canova (3-5), 20’ m. Flynn tr. Mercerat (10-5); 26’ m. punizione Valsugana (10-12); cp. Paluello (13-12); 33’ m Cesaro (18-12); 6’ st m. Lisciani tr. Mercerat (25-12); 27’ st m. Ceccato tr. Mercerat (32-12); 36’ st m Dalle Palle A. (32-17).? ?

Rangers Rugby VICENZA: Paluello (21’st Marin), Biasolo, Flynn (19’st Menegaldo), Meneguzzo, Lisciani, Mercerat, Francescato (24’st Della Ratta), Piantella, Saccardo, Peron, Nicoli (37’st Speggiorin), Trevisan (27’st Stanica), Franceschini (35’ Messina), Cesaro (7’st Gutierrez), Lazzarotto (8’ st Ceccato).?All. Luca Faggin, Alberto Saccardo? ?

VALSUGANA Rugby: Dalle Palle A., Parisotto L., Beraldin (28’st Connolly), Gritti, Facchetti, Sorgato, D’Incà (28’st Dalle Palle E.), Girardi, Sturaro (28’st Zulian), Pavarin, Barbieri, Ferraresi, Canova (10’st Michielotto), Giulian (10’st Pivetta), Fioravanzo (15’st Forzin). A disposizione: Parisotto S.?All. Jason Wright? ?

ARBITRO: Franco Rosella (Roma)?AA1: Ferdinando Cusano. AA2: Michela Giordani?

?CARTELLINI: 24’ giallo Mercerat (Rangers Rugby Vicenza); 39’ giallo Girardi (Valsugana Rugby); 10’ giallo Parisotto L. (Valsugana Rugby); 12’ giallo Saccardo (Rangers Rugby Vicenza)?Calciatori: Mercerat (Rangers Rugby Vicenza) 4/5; Paluello (Rangers Rugby Vicenza) 1/2; Sorgato (Valsugana Rugby) 0/2.?Man Of The Match: Robbie Flynn (Rangers Rugby Vicenza)?

NOTE: giornata soleggiata, temperature sopra la media, terreno in ottime condizioni, 400 spettatori.?Punti conquistati per la classifica: Rangers Rugby Vicenza 5, Valsugana Rugby 0.? ?

SERIE A - RISULTATI 7° Turno - domenica 12 dicembre 2021?

Rangers Rugby Vicenza vs Valsugana Rugby 32-17

?Rugby Badia vs Petrarca Padova 28-26?

Rugby Casale vs Rugby Paese 15-16?

Ruggers Tarvisium vs Valpolicella Rugby 46-19?

Verona Rugby vs Rugby Udine 87-0??

Classifica dopo la 7° giornata? di Serie A

Rangers Rugby Vicenza 31?

Valsugana Padova 25*?

Rugby Paese 24*?

Verona Rugby 21

?Ruggers Tarvisium 20?

Rugby Badia 19?

Rugby Casale 16

?Petrarca Padova 8?

Valpolicella Rugby 3

?Rugby Udine 0

?*=una partita in meno