Sci alpinismo, Coppa del Mondo: Matteo Sostizzo argento in Valmalenco

A Caspoggio (Chiesa Valmalenco) in Valtellina tra le Alpi Orobie si è svolta in questi giorni la prova di Coppa del Mondo di Sci Alpinismo. Il ventenne di Zané (Vicenza) Matteo Sostizzo prosegue nella scia di successi che caratterizza la sua prestazione stagionale e conquista l'argento nella categoria under 23, rimanendo così agganciato ai primi posti della classifica.

Sul podio con Sostizzo, bronzo per un altro azzurro Giovanni Rossi: vincitore di giornata, l'austriaco Paul Verbnjack davanti al vicentino per soli 23".

