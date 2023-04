Rugby: tutto pronto per la goliardica Four Cats Cup per amatori e veterani

Sabato 15 aprile 2023 allo Stadio Angelo Gobbato di Strada Sant’Antonino, dalle ore 13 andrà in scena la 15esima edizione della Four Cats Cup, il torneo Old Rugby organizzato da “I Quatro Gati Old Rugby Vicenza”.

Sedici le formazioni partecipanti provenienti da tutta Italia per uno dei tornei Old Rugby più importanti d’Italia. L’evento, patrocinato dal Comune di Vicenza, trova il supporto di importanti Sponsor quali: CVM Industria Materie Plastiche, AGSM-AIM le migliori energie, Gruppo Sagamanodizzazione e verniciatura alluminio e Rhino Rugby Italia.

Sui campi del “Gobbato” saranno di scena: Highlander Torino e Mercenari Rivoli dal Piemonte, I Granchiavanti Falconara dalle Marche, Il Sesto Old dalla Toscana, Rho Old e Poderosa Brescia dalla Lombardia, Pagnacco dal Friuli, Trento Old dal Trentino Alto Adige, oltre alle formazioni venete come I Kankari da Venezia, Armata Brancaleon da Mirano, Old West da Verona, I Ricci di Monselice, I Rovinassi da Rubano, le Ombrerosse da Padova, gli Old Bridge da Bassano del Grappa, oltre ai padroni di casa de I Quatro Gati Old Rugby Vicenza.

Oltre 500 le persone attese nelle strutture di Strada Sant’Antonino. L’inizio è previsto per le ore 13, con le gare che proseguiranno fino alle 19. Ben 24 le sfide in programma all’insegna del piacere di giocare assieme e del divertimento, senza punteggi e classifiche.

Dopo le gare, come da tradizione ovale, il terzo tempo per tutte le formazioni partecipanti ed appassionati, con il classico menù vicentino con pasta e fagioli, rigorosamente riposata, e baccalà alla vicentina con polenta.

Informazioni, regolamento, programma gare e terzo tempo sulla pagina ufficiale dell’evento