Rugby, Serie A: Rangers a Prato per la prima semifinale con i Cavalieri

La storica semifinale playoff conquistata dalla Rangers Rugby Vicenza vedrà i biancorossi di Cavinato e Minto affrontare, per la prima volta, i Cavalieri Union, società che racchiude l’esperienza e la grande tradizione ovale dei territori di Prato e Sesto Fiorentino.

QUI UNION

La formazione dei Cavalieri, guidata dal coach Alberto Chiesa, ha ottenuto l’accesso alla fase finale della Serie A come migliore seconda nazionale. 83 i punti conquistati in stagione, frutto di 17 vittorie su 20 gare, due sconfitte rimediate con la Lazio – prima del girone ed a punteggio pieno – ed un pareggio, ottenuto proprio nell’ultima giornata nella sfida di Roma con la Capitolina, che ha confermato lo spot playoff per il Club toscano.

QUI VICENZA

La Rangers, forte della vittoria del girone 2, giocherà la gara di andata in trasferta, mentre il ritorno, tra le mura amiche della Rugby Arena, è in programma domenica 28 maggio. Un vantaggio per i vicentini che dovrà comunque essere confermato da una prestazione di alto livello nella gara di andata, in casa di una formazione giovane, rapida e coriacea che si esalta davanti al caloroso e numerosissimo pubblico del “Chersoni” di Iolo.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA DEL TECNICO DI MISCHIA

«Sarà una grande partita, ci sarà molta tensione, i nostri ragazzi sono vogliosi ed ansiosi di andare a fare questa semifinale ottenuta per la prima volta dalla società. Il club si sta stringendo attorno a noi, lo sentiamo e siamo veramente fiduciosi che questa energia possa entrare in campo». L'ha dichiarato Francesco Minto, coach della mischia vicentina.

«Prepareremo questa sfida nei fondamentali - ha proseguito Minto -, come sappiamo le finali sono tutte partite tirate che possono creare nervosismo e tensione. Sicuramente le basi di questo sport saranno la chiave per vincere o comunque saranno determinanti».

Dello stesso avviso anche il trequarti biancorosso Luciano Lisciani: «Ci aspetta una partita sicuramente molto impegnativa, loro hanno giocatori di esperienza, sono arrivati secondi proprio all’ultima di campionato e vuol dire che hanno qualcosa in più degli altri. Noi stiamo lavorando bene sui dettagli, è quello che ci serve soprattutto per le partite come queste. Sarà un match non di 80' ma di 160' quindi i minimi particolari faranno la differenza. Noi ci stiamo allenando bene, abbiamo fatto un grande campionato e quindi adesso dobbiamo toglierci le ultime soddisfazioni».

Vicenza avrà bisogno di tutta la sua esperienza per gestire al meglio ogni situazione di campo senza lasciarsi sfuggire le opportunità per portare a casa punti, mantenendo al contempo la massima concentrazione e disciplina.

Un’emozionante doppia sfida tutta da vivere, sia dal vivo, con il pullman dei supporters biancorossi organizzato per Prato con gli ultimi posti disponibili per la prenotazione, che davanti alla tv e smartphone grazie alla diretta streaming. La gara infatti sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dei Cavalieri Union Rugby

ANDATA PLAYOFF

Domenica 21 maggio ore 15:30

Cavalieri Union Prato Sesto vs Rangers Rugby Vicenza

Stadio “Chersoni” Prato

Domenica 21 maggio ore 16:00

Rugby Parabiago vs Lazio Rugby

Stadio “Venegoni-Marazzini” Parabiago (MI)