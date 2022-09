Rugby, serie A: definite le amichevoli precampionato della Rangers Vicenza

I biancorossi della Rangers Rugby Vicenza dei coach Cavinato e Minto saranno impegnati nei prossimi tre fine settimana con un bel crescendo di test casalinghi in vista della prima di campionato.

Venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20 nella Rugby Arena del quartiere Ferrovieri a Vicenza (adiacente a Parco Retrone), la sfida in famiglia Bianchi vs Rossi con aggregati i giocatori della rosa dei Cadetti biancorossi di Serie C.

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 15 sempre alla Rugby Arena, la sfida Rangers Vicenza vs Patavium, formazione padovana neopromossa in Serie A guidata dall’ex tecnico biancorosso Luca Faggin.

Infine, sabato 24 settembre, sempre presso l’impianto di Via Baracca a partire dalle ore 15, il tradizionale 7° Trofeo Gianni Canova, triangolare amichevole dedicato al giocatore, allenatore e dirigente biancorosso con la partecipazione di: Valsugana Rugby, formazione di Serie A finalista playoff promozione della scorsa stagione e Biella Rugby, club di Serie A secondo classificato del girone nord-ovest alle spalle del CUS Torino promosso in Top10 ed ovviamente dei padroni di casa della Rangers Rugby Vicenza. Ingresso gratuito per tutti gli incontri in programma.

IL CRONOPROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DEI RANGERS VICENZA

- Venerdì 9 settembre

Rugby Arena ore 20:00

Bianchi vs Rossi

- Sabato 17 settembre

Rugby Arena ore 15:00

Rangers Vicenza vs Patavium

- Sabato 24 settembre

7° Trofeo Canova

Rugby Arena

Biella vs Valsugana ore 15:00

Valsugana vs Rangers Vicenza ore 15:50

Rangers Vicenza vs Biella ore 16:40