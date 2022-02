Rugby, Sei Nazioni: il vicentino Andrea Zambonin convocato in nazionale azzurra contro l'Inghilterra

Il rugbysta vicentino 21enne Andrea Zambonin nelle ultime ore è stato convocato in Nazionale maggiore. Il seconda linea biancorosso, in forza alle Zebre Parma, è stato chiamato da coach Crowley in preparazione della seconda giornata del Sei Nazioni 2022.



Gli azzurri sono in ritiro presso il Payanini Center di Verona in vista della sfida con l’Inghilterra, che si disputerà domenica 13 febbraio 2022 alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma.Il vicentino alto 2 metri e 2 centimetri, 103 chilogrammi, è cresciuto nel Rangers Rugby Vicenza. Ha fatto parte negli anni delle nazionali azzurre U17, U18 e U20. Prima di arrivare alle Zebre di Parma ha militato nell'Accademia Nazionale “Ivan Francescato”, nel Rangers Rugby Vicenza e nel Rugby Calvisano.