Rally storici: 10 equipaggi del Team Bassano tra Tour de Corse e Due Valli  

Riflettori puntati sul Rally Due Valli Historic di sabato 9 ottobre 2021 e sul Tour de Corse Historique già in corso di svolgimento, per una decina di equipaggi della scuderia bassanese

Puntuale come tutti gli anni, nei primi giorni di ottobre si svolge una delle manifestazioni più affascinanti nel mondo dei rally storici: il Tour de Corse Historique, gara “vecchio stampo” che si svolge su cinque tappe con quasi 400 chilometri di prove speciali, da martedì 5 a sabato 9 ottobre. E come da qualche anno a questa parte, è appuntamento d’obbligo per Luisa Zumelli e Maurizio Elia che anche quest’anno portano i colori del Team Bassano sull’isola napoleonica: la prima alla guida della Porsche 911 RS affiancata da Umberta Gibellini, il secondo con la Ford Escort RS navigato da Claudio Quarantani.

SABATO 9 IL RALLY DUE VALLI HiSTORIC

Ottobre, poi, vede un altro classico appuntamento con l’imminente Rally Due Valli Historic, giunto alla sedicesima edizione e valevole per il T.R.Z. della seconda Zona; otto gli equipaggi del Team Bassano al via, a partire dai vincitori 2020 Nicola Patuzzo e Alberto Martini con la Toyota Celica 4WD, seguiti dalla Lancia Stratos di Giorgio Costenaro e Lucia Zambiasi alla ricerca di un riscatto dopo le ultime delusioni. Due le Porsche 911 in gara: la SC Gruppo 4 di Massimo Voltolini con Giuseppe Morelli alle note e la SC/RS Gruppo B di Alberto Sanna e Alfonso Dal Bra; in classe 2-2000 è sfida annunciata tra l’Opel Ascona SR di Alessandro Mazzucato e Massimo Boni, opposti all’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin ed Elisa Presa. Completano la lista Lorenzo Scaffidi e Natascia Freschi con la Fiat Uno Turbo Gruppo A seguita dalla 131 Abarth di Danilo Pagani navigato da Adriano Beschin. Poco più di 60 i chilometri di gara suddivisi in sei prove speciali; partenza sabato mattina dallo Stadio Bentegodi e arrivo in serata nella centrale Piazza Bra.

UN EQUIPAGGIO ANCHE A SAN MARINO

Oltre ai due rally menzionati, la settimana in corso propone anche l’appuntamento con il Rallylegend Marino e tra gli equipaggi iscritti nel gruppo “Legend Stars” della kermesse sanmarinese, ne figura uno molto particolare che difenderà i colori del Team Bassano, ovvero quello della Talbot Sunbeam Lotus di Federico Ormezzano che sarà navigato dal vice Presidente di AC Biella ed organizzatore del Rally Lana Storico, Mauro Bocchio.

CRACCO TERZO ALLO SLALOM CITTA' DI BOLCA

Nello scorso fine settimana, Stefano Cracco si è classificato terzo assoluto tra le auto storiche allo Slalom Città di Bolca, gara nella quale Giovanni Costa ha portato l’A112 Abarth all’ottavo posto; in gara con una Peugeot 106, Giampietro Pellizzari si è fermato al gradino 54 dell’assoluta auto moderne.