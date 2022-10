Podistica CSI: domenica 2 ottobre nel pomeriggio in 300 da tutto il Veneto per la “Città di Lonigo”

Giornata di festa per lo sport e per la corsa domenica pomeriggio a Lonigo con la rpevisione di una bella cornice di pubblico. Verrà disputata la podistica stra-cittadina. Tra i 300 iscritti alla gara "Città di Lonigo" (edizione numero 23) vi sono atleti provenienti da Udine, Bologna, Ferrara e i migliori atleti del Centro Sportivo Italiano di tutte le province venete. L'appuntamento è per domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 e 15 in piazza Garibaldi a Lonigo (Vicenza). La podistica è indetta dal Consiglio regionale del CSI del Veneto e organizzata dal Comitato territoriale di Vicenza con la società GS Leonicena e il patrocinio del Comune di Lonigo.

Gareggiano tutte le categorie, dagli esordienti ai veterani (maschili e femminili), e le diverse gare coprono dai 650 metri per i più piccoli ai 6500 metri per gli “assoluti”.

Alle ore 16 parte la prima gara, quella degli esordienti maschi e femmine (età delle scuole elementari). L’ultima gara sarà quella “assoluta” maschile che vede lo start fissato alle ore 17 e 50 minuti.



Alla fine di ogni gara le premiazioni con la consegna anche dello scudetto regionale veneto per il vincitore di ogni categoria. La gara è propedeutica alla finale nazionale del Centro Sportivo Italiano che si svolgerà tra un paio di settimane.