Podismo: la Corsa del Trenino per 712 all'arrivo, Zaltron e Confessa sul podio

Asiago è in questo periodo uno dei luoghi centrali del podismo italiano. In attesa della Strafexpedition, il grande trail in programma nella prima domenica di luglio, il capoluogo dell'Altopiano ha ospitato la 17esima edizione della Corsa del Trenino, uno degli appuntamenti più amati dai podisti veneti e non solo. Sul doppio tracciato con partenza e arrivo ad Asiago c’è stata grande incertezza per l’esito finale.

Due le distanze previste. In quella più lunga, i 20 km, successo per Edgardo Confessa (Team Km Sport) che col passare dei minuti ha fatto letteralmente il vuoto alle sue spalle, chiudendo in 1h16’54” con 3’03” su Luca Clara (Gherdeina Runners) e 4’17” su Alessio Loner (Atl.Valle di Cembra).

A Giulia Zaltron (Marunners) la gara femminile in 1h27’36” e un vantaggio molto più esiguo sulla seconda, Arianna Lutteri (Team Km Sport) che ha chiuso a 39”. Terza Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) a 2’46”.

Sui 10 km prima posizione per Marco Barison in 34’42” con 27” su Eros Botter e 54” sul moldavo Denios Grubi (Team Km Sport). Fra le donne notevole impresa di Marta Fabris (Team Km Sport) capace di centrare la Top 10 assoluta in 38’06”, finendo con 2022” di scarto su Vanina Dal Santo e 3’46” su Caterina Maria Saccardo, entrambe della Vicenza Marathon.

Clamoroso il successo di partecipazione all’evento, con 712 atleti classificati fra le due distanze. La gara, allestita dalla Sportiva7Comuni con l’appoggio del Comune di Asiago, va in archivio non senza un grazie a tutti coloro, dalle associazioni del luogo agli sponsor, dai volontari sparsi sul tracciato ai responsabili dell’assistenza sanitaria, che a vario titolo hanno contribuito alla sua realizzazione. Il primo capitolo dell’atletica asiaghese 2023 cede ora l’attenzione alla Strafexpedition, con molti degli stessi protagonisti pronti a tornare.

Sotto Edgardo Confessa primo degli uomini nella 20 km