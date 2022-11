Orienteering CSI: domenica 20 novembre l'ultima gara a Barbarano Vicentino, oltre 100 gli iscritti

Grandi aspettative per l’ultima gara provinciale del campionato del CSI (Centro Sportivo italiano) di corsa orientamento che si svolge domenica 20 novembre 2022 dalle ore 9 a Barbarano (ritrovo alla Baita Alpina in centro). Organizza Arces Orienteering Club, società di casa. Sono previsti quattro diversi percorsi finalizzati alla partecipazione di tutti e per tutte le “gambe”: il bianco di 2 chilometri adatto proprio a tutti anche alle famiglie con bimbi; i due intermedi di 3 chilometri (giallo) e 4,5 chilometri (rosso). E infine quello per gli agonisti, il “nero”, da 5,6 chilometri con un dislivello comunque sotto i 200 metri.

Verrà fornita la cartina muta della zona con il percorso, e sarà utilizzato il sistema di punzonatura Sport-ident con sistema AIR+ abilitato. L’evento poi sarà disponibile su LiveLox (sistema internazionale di registrazione risultati gare orienteering). Le partenze saranno libere dalle 9 e 30 fino all 11. Le prove dovranno concludersi per le 12 e 30 quando vi saranno le premiazioni.



Saranno premiati anche i campioni del Beric-O-Tour di primavera.I campioni provinciali 2022 invece saranno insigniti dello titolo nell’assemblea del 8 dicembre a palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo a Vicenza.