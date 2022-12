Nuoto, incontenibile Ceccon: oro mondiale nei 100 misti e bronzo nella 4x200

Nella quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta in Australia arriva un nuovo trionfo per Thomas Ceccon. L'atleta vicentino centra l'oro nei 100 misti, anticipando i due canadesi Acevedo e Knox, con il tempo di 50"97.

Non solo, il veneto conquista poi insieme a Matteo Ciampi, Alberto Razzetti e Paolo Conte Bonin, il bronzo nella staffetta 4x200 stile libero, con tanto di record italiano: 6'49"63.

“Ancora un oro prestigioso per il nuoto italiano e veneto ai mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne, ancora uno strepitoso Thomas Ceccon a lasciarsi dietro il resto del mondo. Complimenti a questo atleta, i cui risultati lo proiettano nella storia del nuoto italiano e internazionale”. Questo il commento del presidente della Regione Veneto.

“Dopo la ‘divina’ Federica Pellegrini – aggiunge Zaia – il nuoto veneto sta ora trovando nuovi campioni, come Ceccon, e si conferma scuola natatoria di livello eccelso e fucina di medaglie e record”.

Le medaglie di oggi fanno seguito all'oro conquistato nella giornata inaugurale dei giochi mondiali nella 4x100 stile libero, successo condiviso son un altro vicentino: Paolo Conte Bonin.