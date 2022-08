Nuoto, Europei: Ceccon oro anche nella staffetta maschile stile libero 4x100

Agli Europei di Roma l'Italia sta vincendo molto: il movimento del nuoto italico sta dimostrando di aver lavorato molto bene negli ultimi anni. Il vicentino Thomas Ceccon si dimostra nuotatore versatile e completo nonostante la giovane età (21 anni). E' il più giovane dei quattro (tra i 21 e i 28 anni) che hanno composto la squadra azzurra per la staffetta delle staffette, la 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo. I magnifici 4 hanno trionfato con il tempo di 3'10"50 davanti a Ungheria (3'12"43) e Gran Bretagna (3'12"70).

Ale Miressi (24 anni) è partito per primo ed ha coperto la sua frazione in 47"76 con i francesi in testa (poi squalificati). Ceccon (21 anni) per secondo con 47"88 e nonostante il tempo ha preso il comando della gara; terza frazione a Zazzeri (28 anni) che ha mantenuto la testa con 47"60 e infine uno strepitoso Manuel Frigo (25 anni) che ha dato il massimo con 27"26. L'ungherese Milak, ultimo frazionista che ha fatto segnare il miglior tempo nelle singole frazioni (47"24), non ha potuto nulla contro gli azzurri.