Motori: un ottimo Rally di San Martino per Manuel Sossella

Si è concluso con un esito decisamente positivo il terzo impegno stagionale per Manuel Sossella, reduce dal Rally San Martino di Castrozza disputatosi tra venerdì e sabato dello scorso fine settimana, corso assieme a Gabriele Falzone affidandosi alla Hyundai i20 Rally 2 messa a disposizione da Friùlmotor.

Complice la validità per il Campionato Italiano Rally Asfalto, oltre a quella per la Coppa Italia di Zona, il rally dolomitico ha proposto un elenco iscritti di altissimo livello, fattore confermato dalla serrata lotta ai vertici e dalla classifica finale nella quale il duo portacolori del Rally Team New Turbomark si è piazzato al settimo posto assoluto, mancando per un’inezia, il sesto.

«Torniamo da San Martino con un risultato da considerare ampiamente soddisfacente – dichiara un appagato Sossella – anche se per soli sei decimi di secondo ci è sfuggita la sesta piazza assoluta ma, soprattutto, per aver siglato la seconda miglior prestazione per quanto riguarda i partecipanti alla Coppa di Zona, che non contempla i piloti prioritari. Siamo partiti decisamente male al venerdì sera nella prova cittadina ma, consapevoli del nostro potenziale, al sabato abbiamo attaccato fin da subito ed il riscontro del miglioramento dei distacchi rispetto ai diretti avversari è tangibile. C’è stato solo un momentaneo piccolo problema alla valvola che regola la potenza della vettura, nel corso del secondo passaggio sulla “Val Malene”, ma per il resto la Hyundai i20 messaci a disposizione da Friùlmotor ha girato alla perfezione consentendoci delle prestazioni poco lontane dai contendenti al Campionato Italiano Rally Asfalto».

«Attendiamo ora l’ufficialità (le classifiche della Coppa di Zona 3) ma dai calcoli effettuati dovremmo già aver raggiunto il nostro primo obiettivo stagionale e cioè di qualificarci per la finale della Coppa Italia in programma a Cassino il prossimo ottobre. Ringraziamo una volta di più oltre a Friùlmotor per la perfetta Hyundai e Michelin per i performanti pneumatici messici a disposizione, il presidente del Rally Team New Turbomark, Beppe Zagami e tutti i nostri sostenitori per il prezioso sostegno che ci permette di raggiungere tali risultati. Un particolare ringraziamento a Gabriele che con passione, determinazione, grinta ed affetto siede al mio fianco e mi sprona a dare sempre il massimo in ogni metro di prova speciale».

Dopo il non brillante diciannovesimo tempo nella prova cittadina in centro a San Martino di Castrozza corsa il venerdì sera, una costante progressione nelle prime prove del sabato ha subito portato il duo a ridosso della top-five chiudendo, al termine dei sette impegni cronometrati, al settimo posto assoluto e sesto della categoria RC2N/Rally2.