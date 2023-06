Motori, rally: un fine settimana da urlo per il Team Bassano

Altri due allori vanno ad arricchire la nutrita rassegna di vittorie del Team Bassano, ancora protagonista grazie ai propri portacolori sul gradino più alto del podio al San Marino Rally Historic e al Rally di Reggello – Coppa dell’Olio.

AL SAN MARINO RALLY SUCCESSO PER BIANCHINI E PAGANONI, A RUOTA LUCKY E PONS

Nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico, il team dall’ovale azzurro ha firmato un’eccellente doppietta grazie a Marco Bianchini e “Lucky” entrambi sulle Lancia Delta Integrale 16V Gruppo A affiancati da Giulia Paganoni e Fabrizia Pons. Per il pilota sanmarinese quella ottenuta sabato scorso è la prima vittoria sulle strade di casa, dopo un paio di secondi posti degli anni scorsi, costruita prendendo il comando nella seconda speciale e consolidata dai quattro scratch realizzati sulle sei prove disputate; le altre due sono state appannaggio dei compagni di scuderia i quali, grazie al risultato ottenuto aumentano sensibilmente il vantaggio sugli inseguitori in campionato.

Buone notizie anche dagli altri due equipaggi classificati al termine di una gara che ha messo a dura prova soprattutto i mezzi; Damiano Zandonà e Simone Stoppa hanno chiuso al sesto posto assoluto grazie ad un’eccellente prestazione con la Renault 5 GT Turbo Gruppo A con la quale si sono aggiudicati la classe e la terza posizione in 4° Raggruppamento. Subito dietro, settimi assoluti, hanno terminato Filippo Viola ed Anna Bressan su Alfa Romeo 33 Gruppo A, anch’essi vincitori di classe e saliti agli onori di cronaca per lo scratch sulla terza speciale, probabile frutto di un errore di cronometraggio comunque sancito dall’ufficializzazione della classifica.

Unica nota negativa per il Team Bassano, il ritiro per uscita di strada della Porsche 911 SC di Michael Stock e Gerhard Weiss, delusione compensata dalla vittoria siglata anche tra le scuderie.

AL RALLY DI REGGELLO SUCCESSO CON LA GOLF DI FANTEL E GUERZONI

Team Bassano sugli scudi anche sulle strade fiorentine dove si è corso il Rally di Reggello – Coppa dell’Olio che ha visto un inaspettato, ma decisamente meritato, successo da parte di Tommaso Fantei e Giovanni Guerzoni in giornata di grazia con la Volkswagen Golf GTI Gruppo 4 con la quale hanno primeggiato in sei delle nove speciali, tenendo il comando della gara fin dalla prima prova speciale mitigando in parte il rammarico per il ritiro di papà Fausto a causa di una toccata con l’Alfa Romeo GTV6 condivisa con Daniele Grechi.