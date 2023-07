Motori, rally: un brillante fine settimana per il Team Bassano con equipaggi impegnati in Piemonte e in Sicilia

Quello da poco trascorso è stato un altro fine settimana che ha portato delle belle soddisfazioni in casa Team Bassano, presente con una dozzina di equipaggi in tre diversi rallies.

IN SETTE AL RALLY VALLI CUNEESI

Sette erano i portacolori al Rally Storico Valli Cuneesi dove la miglior prestazione è stata fatta registrare dagli ottimi Bruno Graglia e Roberto Barbero, quarti assoluti con la BMW M3 che portano a podio anche in classe e 4° Raggruppamento e vanno ad impreziosire il tutto, passando anche al comando nella classifica assoluta del Memory Fornaca. Di spessore anche la gara di “MGM” con la Porsche 911 SC sulla quale ritrovava Marco Torlasco a dettargli le note; per loro è arrivata la vittoria in 3° Raggruppamento e classe grazie alla sesta prestazione assoluta. Nella top-ten, al decimo posto, entrano anche Luca Prina Mello e Simone Bottega che corrono una buona gara con la BMW 2002 Ti portata in seconda posizione di classe e terza di 2° Raggruppamento.

Si scorre poi la classifica sino al gradino numero 14 per trovare un’altra Porsche 911, la RS di Gianvittorio Bianchi e Maurizio Torlasco a podio nella loro classe dove al quarto posto, e al trentesimo nella generale chiudono Roberto Giovannelli ed Isabella Rovere. Completano il lotto dei classificati Massimo e Matteo Migliore precipitati nelle retrovie a causa di una foratura alla loro Opel Kadett GT/e mentre si trovavano saldamente in seconda posizione di classe. Unici assenti al traguardo Pietro Tirone e Vincenzo Torricelli messi fuori causa da un’uscita di strada della loro Porsche 911, senza conseguenze per entrambi. Grazie alla prestazione di squadra, il Team Bassano firma anche una nuova vittoria nella classifica delle scuderie.

IN QUATTRO AL RALLY DELLA VALLE DEL SOSIO

Buone notizie sono arrivata anche dalla Sicilia dove si è corso il Rally Storico Valle del Sosio valevole per il T.R.Z. della Quarta Zona, grazie ai quattro portacolori dell’ovale azzurro tutti al traguardo. Per Marco e Gianluca Savioli la gara si è conclusa con una soddisfacente seconda piazza assoluta che è valsa anche la vittoria in 2° Raggruppamento e classe con la loro Porsche 911 RS, mentre con la versione SC del 3° Alessandro Russo e Tiberio Mascellino hanno chiuso al decimo posto nella generale e al terzo di classe e Raggruppamento. Subito dietro, undicesimi, si sono classificati Giuseppe Savoca e Francesco La Franca con la Fiat Ritmo 75 che hanno portato alla vittoria di classe, categoria quest’ultima nella quale al terzo posto hanno concluso Alfredo Gippetto e Monica Catalano su Volkswagen Golf GTI.

TEAM BASSANO PRESENTE ANCHE AL RALLY DI SALSOMAGGIORE

Al via del terzo rally, quello di Salsomaggiore Terme, c’erano Maurizio Cochis e Milva Manganone con la loro nuova Opel Kadett GSI Gruppo A con la quale continuano l’apprendistato; la loro trasferta parmense si è conclusa con la seconda posizione di classe e la nona assoluta, nonostante alcuni problemi di natura elettrica subito risolti in assistenza.

PROSSIME GARE DI AGOSTO

Chiuso il mese di luglio si guarda ai prossimi appuntamenti con altre due gare in arrivo: il Rally Storico Valli Oltrepò e la Salita del Nevegàl. Sulle strade pavesi saranno al via la Porsche 911 SCRS di Ermanno Sordi e Maurizio Barone, l’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto e Cristian Stefani, oltre alla Fiat 125 Special di Pietro Turchi e Carlo Lazzerini; la gara si disputerà tra venerdì 4 e sabato 5 agosto a Casteggio (PV).

Sei invece gli iscritti alla cronoscalata bellunese: Salvatore Fazio Tirrozzo su Fiat 128 Sport, Enrico Gaspari su Alfa Romeo 33, Dajana Sbabo con l’Alfetta GTV, Umberto Scariot su Lancia Rally 037 e Giampaolo Basso a completare il quintetto “storico” su Porsche 911 RSR; Remo De Carli sarà invece al via tra le vetture moderne con la Radical SR4. Prove cronometrate in programma sabato 5 e le due manches di gara l’indomani con partenza alle porte di Belluno e arrivo all’Alpe del Nevegàl.