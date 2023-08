Motori, rally: Team Bassano al “Valpolicella” e al “Tindari”

Passata la settimana di ferragosto puntualmente si rimette in moto anche l’attività sportiva nel settore dei rally auto storiche con un calendario su cui sono evidenziati due appuntamenti coi quali chiudere il mese di agosto e dare il via ad una lunga sequenza di fine settimana interessati da numerose gare.

Si riparte con il Rally della Valpolicella Storico e il Tindari Rally, entrambi per auto moderne e storiche, al via dei quali saranno otto gli equipaggi portacolori del Team Bassano.

DAL TEAM BASSANO SEI AUTO ISCRITTE AL VALPOLICELLA

Ben sei quelli iscritti alla gara veronese che avrà la località di San Pietro in Cariano quale quartier generale e si svolgerà tra venerdì 25 e sabato 26 prossimi. Ad aprire l’elenco è un equipaggio dall’ovale azzurro, quello composto da Nicola Patuzzo ed Alberto Martini con la Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Gruppo A; al via anche la Talbot Sunbeam Lotus Gruppo 2 di Damiano Pasetto e Matteo Zanini e dopo le esperienze in salita, Luciano Nistri passa ai rallies con la sua Peugeot 205 GTI 1.9 Gruppo A condivisa con Loris De Paoli. Si passa poi alla Volkswagen Golf GTI Gruppo 2 con la quale Alberto Cavallini farà il suo ritorno in gara dopo una lunghissima pausa e sarà affiancato da Francesco Donati.

Al via nella gara di casa anche Franco Beccherle che torna al volante dell’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2 assieme a Roberto Benedetti, a quattro mesi dall’ultima gara corsa; completa la sestina Carmelo Cappello di nuovo al volante della sua Fiat 500 Giannini Gruppo 2 dove l’affiancherà Alex Guion. Dieci le prove speciali in programma per circa 56 chilometri cronometrati.

DUE EQUIPAGGI AL TINDARI RALLY

Si correrà invece nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 l’edizione 2023 del Tindari Rally valevole per il T.R.Z. della Quarta Zona. Al rally che si dipanerà tra Patti e Gioiosa Marea in provincia di Messina, due gli equipaggi “targati” Team Bassano ed entrambi al via con una Porsche 911. Con la versione SC Gruppo 4 del 3° Raggruppamento saranno della partita Alessandro Russo e Tiberio Mascellino mentre, con la RS del 2°, torna in gara l’accoppiata Raffaele e Salvatore Picciurro. Sono circa 64 i chilometri competitivi distribuiti su otto prove speciali, tra le quali, la seconda del sabato da affrontare alla luce dei fari supplementari.