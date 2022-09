Motori, rally: sotto le Pale di San Martino vince la GeiDue con la Sierra Cosworth di Bianco e Valerio

Al quarto tentativo è finalmente arrivato quel risultato tanto atteso da Riccardo Bianco che, alla guida della Ford Sierra Cosworth 4x4 Gruppo A e navigato da Matteo Valerio, si è aggiudicato l’edizione 2022 del Rallye San Martino Historique, svoltosi venerdì e sabato scorsi a cavallo tra le province di Trento e Belluno.

Valevole quale quarto appuntamento del Trofeo Rally ACI Vicenza, il San Martino ha visto il ritorno della Geidue asd sui campi di gara dopo oltre tre mesi dall’ultima gara disputata dai portacolori del sodalizio di Thiene (Vicenza), ovvero il Rally Campagnolo dello scorso maggio.

UNA GARA CURATA NEI MINIMI DETTAGLI DALLA GEIDUE

Curata nei minimi dettagli, la gara iniziava nel migliore dei modi per Bianco e Valerio che andavano a realizzare il miglior tempo sul passaggio in notturna, e con la pioggia, sulla “Gobbera”. L’indomani il rally riprende sotto il segno dell’annunciato duello tra Bianco e Nodari su Subaru Legacy con quest’ultimo che passa al comando e lo mantiene fino alla quarta prova; nella successiva, la “Sagron Mis” è la pioggia a rimescolare le carte e il portacolori della Geidue, grazie ad una perfetta tattica di gara e l’azzeccata scelta delle gomme, piazza il primo affondo che lo riporta in testa incrementando il vantaggio, subito dopo, nel terzo passaggio sulla “Gobbera”. Manca solo l’ultimo tratto cronometrato, corso senza prender inutili rischi, per arrivare sul palco a San Martino di Castrozza e festeggiare una meritata vittoria che oltre ad arricchire palmarès e morale, rilancia il duo nelle classifiche del Trofeo Rally ACI Vicenza.

«Abbiamo preparato la gara in modo attento e meticoloso – racconta Bianco – e i frutti sono arrivati. Abbiamo risolto quei problemi che più di una volta ci avevano penalizzato nella prima parte di stagione e corso una gara senza alcuna sbavatura. Ora si guarda avanti con ritrovato entusiasmo e voglio ringraziare il mio team per il lavoro svolto spendendo una parola in più per mia moglie Silvia, presenza insostituibile durante le gare».