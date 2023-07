Motori, rally: in arrivo un tris di gare titolate per il Team Bassano

Non conosce soste l’attività sportiva del Team Bassano che vede in arrivo un fine settimana decisamente impegnativo che propone ben tre gare titolate, nelle quali saranno all’opera una ventina di portacolori dell’ovale azzurro.

LE 15 AUTO ALRALLY DELLE ALPI ORIENTALI

Ben quindici sono coloro che tra sabato e domenica prossimi si cimenteranno al Rally delle Alpi Orientali, sesto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, cinque dei quali saranno al volante di Porsche 911 nelle varie versioni. Con la “S” del 1° Raggruppamento, Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi riprendono la rincorsa al bis del Tricolore, mentre con una RS di Gruppo 3 sarà al via Nicola Tricomi affiancato da Vincenzo Torricelli; tre le “RS” in versione Gruppo 4 portate in gara da Stefano Chiminelli ed Enrico Strappazzon, Luigi Orestano e Carmelo Cappello, oltre a quella del rientrante Bernardino Marsura.

A rafforzare la presenza nel 2° Raggruppamento vi sono poi la Lancia Stratos di Olindo Deserti e Paola Ferrari, la Fiat 128 Sport di Luigi Annoni e Paolo Mantovani, la Fiat 124 Sport Spider dell’equipaggio “rosa” Elena Gecchele e Giulia Dai Fiori e la Lancia Fulvia Coupé di Elia Scotti con Daniela Borella alle note.

Si passa poi al 3° Raggruppamento per trovare la Volkswagen Golf GTI di Massimo Giudicelli nuovamente affiancato da Enrico Fantinato e con una vettura simile saranno della partita anche Stefano Segnana e Giovanni Somenzi.

Due le Opel: la Kadett SR 1.3 di Peter ed Elke Goeckel e la GT/e di Corrado e Leonardo Sulsente. A completare la formazione la Fiat Ritmo 130 TC di Matteo Luise e Melissa Ferro e la Lancia Rally 037 di Enrico Bonaso con Nicolò Lazzarini.

Otto le prove speciali in programma: due al sabato e le restanti alla domenica per poco più di 90 chilometri cronometrati; partenza ed arrivo a Cividale del Friuli.

PRONTI ANCHE PER IL RALLY DEL MEDIO ADRIATICO

Dal Friuli Venezia Giulia si passa alle Marche, precisamente ad Urbino che sarà la sede del Rally del Medio Adriatico valevole per il Campionato Italiano Rally Terra Storico, terzo appuntamento della Serie; a difendere i colori del Team Bassano toccherà alla Renault 5 GT Turbo di Damiano Zandonà e Simone Stoppa a cui farà compagnia l’Alfa Romeo 33 di Filippo Viola ed Anna Bressan. Nove le prove speciali in programma, tutte nella giornata di sabato 15 prossimo, per una settantina di chilometri cronometrati.

IN PROGRAMMA ANCHE IL RALLY DI WEIZ

Per il terzo impegna si valicano i confini verso l’Austria dove nella località di Weiz tra venerdì 14 e sabato 15 si correrà il rally omonimo valevole per il Campionato Europeo FIA con due le tappe e tredici tratti cronometrati. Al via col numero 1 sulle fiancate la Lancia Delta Integrale 16V di “Lucky” e Fabrizia Pons e la Porsche 911 RS di Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis alla quale è stato assegnato il numero 5.

ALCUNI RISULTATI RECENTI DEL TEAM BASSANO

Detto dei prossimi appuntamenti, si fa il punto delle partecipazioni nei giorni scorsi a diverse manifestazioni lungo lo Stivale ad iniziare dal Rally di Castiglione Torinese dove Denis Letey, assieme a Perrin, ha portato al debutto la Suzuki Swift 1.6 aggiudicandosi la propria classe.

Più recenti i risultati di Giorgio Sisani e Cristian Pollini, trentottesimi assoluti e quarti di classe su Peugeot 208 al Rally Casentino valevole per l’IRCup disputato sabato scorso, giornata in cui Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero si sono piazzati al secondo posto assoluto con l’A112 Abarth al Trofeo Colline Moreniche di regolarità classica.

Il giorno successivo, domenica 9 scorsa, alla cronoscalata Cesana-Sestriere ottima prestazione per Luca Prina Mello secondo di classe e ventunesimo assoluto su BMW 2002 Ti mentre Claudio Azzari si è classificato terzo della propria categoria al volante della Porsche 911 SC con la quale ha staccato la trentottesima prestazione nella generale.