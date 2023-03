Motori, rally: il Team Bassano anche al Rally Sulcis-Iglesiente  

Non è solo il Rally Costa Brava valevole per il Campionato Europeo, a tenere banco in questo fine settimana per il Team Bassano. Oltre agli otto equipaggi già nel pieno della gara iberica, altri cinque portacolori della scuderia bassanese avvieranno la loro stagione sportiva correndo alla prima edizione del Rally Sulcis-Iglesiente Historic in programma tra sabato e domenica ad Iglesias e valevole per il Campionato Rally Storici Delegazione Sardegna.

GLI ISCRITTI AL SULCIS-INGLESIENTE

Tra i dieci iscritti con le storiche, i primi a prendere il via saranno i fratelli Marc e Stephanie Laboisse al rientro nel mondo dei rally storici dopo una lunga pausa, ritrovando la loro Porsche 911 SC Gruppo 4 del 3° Raggruppamento; subito dopo scatterà la Ford Sierra RS Cosworth 4x4 in versione Gruppo N di Leopoldo Di Lauro e Giovanni Nuvoli, seguita dalla Peugeot 205 GTI 1.9 Gruppo A di Giulio Pes di San Vittorio e Marco Pala – presidente e vice dell’Automobile Club Sassari – col pilota che sarà coinvolto in un’avvincente sfida in famiglia, visto che saranno della partita anche i due figli Pietro ed Enrico, entrambi al volante; il primo, dell’Opel Kadett GSI Gruppo A, in coppia con Veronica Cottu, il secondogenito con la Peugeot 205 Rallye Gruppo A, navigato da Nicola Romano.

IL PROGRAMMA DEL RALLY SARDO

Dieci le prove speciali da affrontare, delle quali la prima nella serata di sabato 18 e le restanti alla domenica per poco meno di 63 chilometri cronometrati.

ANCHE LA COPPA MONTE VENDA NEL PADOVANO

Sempre nella giornata di sabato 18 marzo 2023 si disputa a Bresseo, in provincia di Padova, la Coppa Monte Venda, rievocazione storica del celebre rally “seconda serie” degli anni ’70 e ‘ 80 con la formula della regolarità turistica. A rappresentare il Team Bassano sono tre equipaggi, due dei quali su Autobianchi A112 Abarth; il primo con Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero col pilota che, essendo classificato Top Driver, da regolamento non comparirà nella classifica finale. Il secondo composto da Nicolò Marin e Andrea Marcon e, con un Opel Kadett GT/e saranno della partita anche Mattia e Mario Scarabottolo. Tutto nella giornata di sabato lo svolgimento della gara.