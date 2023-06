Motori: l'equipaggio dei Savioli con Porsche 911 (Team Bassano) vince il rally dei Nebrodi

Nuovo centro del Team Bassano che nello scorso fine settimana ha collezionato una nuova vittoria assoluta al Rally dei Nebrodi Storico, svoltosi in provincia di Messina. A firmare un indiscusso successo, impreziosito dall’en plein di vittorie sulle otto prove disputate, sono stati Marco e Gianluca Savioli alla guida della Porsche 911 RSR Gruppo 4 con la quale hanno primeggiato anche nel 2° Raggruppamento. Per il secondo equipaggio dall’ovale azzurro in gara, quello composto da Giuseppe Savoca e Francesco La Franca su Fiat Ritmo 75, si registra invece il ritiro nelle prime battute di gara.

ALLA CRONOSCALATI TRENTO-BONDONE DEBUTTA ICCOLTI

In contemporanea al rally siciliano si è corsa la cronoscalata “Trento-Bondone” che contava tre piloti del Team Bassano al via; per Agostino Iccolti, un buon debutto con la nuova Porsche 911 RSR che ha portato in ottava posizione assoluta e seconda di 2° Raggruppamento e al traguardo, col trentesimo riscontro cronometrico, anche la Fiat Ritmo 75 di Roberto Piatto. Gara conclusa anzitempo, invece, per Remo De Carli alla guida della Radical SR4.

AL REGOLARITAA' "MONTEGRAPPA LEGEND" GIACOPPO E OLIVIERO PRIMI CON LA A112 ABARTCH

Sempre sabato scorso, si è anche disputata la gara di regolarità turistica Montegrappa Legend alla quale erano iscritti Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero su Autobianchi A112 Abarth con la quale hanno realizzato la miglior prestazione assoluta ma, come da regolamento, essendo “Top Driver” Giacoppo, risultano trasparenti ai fini della classifica ufficiale.

VERSO I RALLY DI SAN MARINO E DI REGGELLO

Altri due appuntamenti rallystici sono in arrivo nell’imminente fine settimana: il San Marino Rally e il Rally di Reggello-Coppa dell’Olio. Nel primo, valevole quale secondo round del Campionato Italiano Terra sono cinque gli equipaggi dall’ovale azzurro iscritti; l’elenco si apre con la Lancia Delta Integrale 16V di “Lucky” e Fabrizia Pons che tenteranno di bissare la vittoria dello scorso anno e tra i loro rivali troveranno anche i compagni di scuderia Marco Bianchini e Giulia Paganoni con una vettura analoga. Presenti anche i tedeschi Michael Stock e Gerhard Weiss con la Porsche 911 SC dal tipico allestimento “Safari” e, dopo quattro mesi, riparte l’attività sportiva anche per Damiano Zandonà e Simone Stoppa con la Renault 5 Gt Turbo e, a completare il quintetto, saranno Filippo Viola ed Anna Bressan al via con l’Alfa Romeo 33. Sette le prove speciali da affrontare per circa 57 chilometri cronometrati con partenza e arrivo nella Repubblica di San Marino.

Sarà invece sfida in famiglia alla Coppa dell’Olio tra i Fantei padre e figlio: papà Fausto scenderà in gara assieme a Daniele Grechi con l’Alfa Romeo Alfetta GTV 6, mentre Tommaso sarà al volante della Volkswagen Golf GTI assieme a Giovanni Guerzoni. Nove le prove speciali in programma per circa 65 chilometri; partenza e arrivo a Cascia (Firenze).