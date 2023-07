Motori, kart-cross: Luciano Visintin torna in gara in Slovenia

Sono trascorsi cinque mesi dall’ultima presenza in gara per Luciano Visintin in una stagione nella quale, oltre alla presenza sui circuiti di gara è impegnato nella promozione e supporto del pilota Omar Modolo.

L’occasione per tornare a respirare l’atmosfera della competizione da protagonista, arriva grazie ad una gara che si correrà domenica prossima 16 luglio 2023 in Slovenia, e precisamente nel circuito situato a Morav?e, località a nord ovest della capitale Lubiana, al via della quale il portacolori della scuderia Rally Team si schiererà col proprio Kart Cross Casmat.

“Nonostante la stagione non preveda per me un programma definito – racconta Visintin – l’astinenza dal ritrovarmi a battagliare in gara ha avuto il sopravvento e quindi ho deciso di rimettere tuta e casco e gettarmi nella mischia. Ho deciso di tornare nuovamente all’estero visto che la gara che andrò a correre sarà in Slovenia e sono contento della scelta fatta sia perché l’ho disputata lo scorso anno e mi era piaciuta molto, sia perchè propone un buon parterre di concorrenti coi quali confrontarmi. Nella categoria alla quale appartiene il mio veicolo siamo in dodici: io unico italiano a duellare con piloti sloveni e croati che so essere molto competitivi. L’ultima gara corsa era su un percorso di tutt’altro genere e dovrò riprendere fin dalle prime battute, la confidenza con la bagarre delle gare in circuito”.

Teatro della manifestazione slovena sarà il Polygon Kaps Motorsport nella località di Morav?e; la gara si svolgerà tutta nella giornata di domenica 16 luglio ed avrà validità per il Campionato Autocross di Slovenia e Croazia.