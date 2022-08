Motori: il Team Bassano archivia i rally di Salsomaggiore e di Scorzé con due piazzamenti

Due le gare del recente fine settimana nelle quali sono stati cinque gli equipaggi del Team Bassano al via: tre a Salsomaggiore Terme e due al Città di Scorzè.

A SALSOMAGGIORE SFUMA IL PODIO PER NEROBUTTO-STEFANI

Alla manifestazione parmense proposta con le tipologie rally moderno, storico e regolarità sport, il team dall’ovale azzurro vedeva un proprio equipaggio in ciascuna ed è stata la gara delle vetture attuali a far registrare il risultato più soddisfacente, grazie alla prestazione dell’equipaggio “rosa” Silvia Franchini e Milva Manganone, seconde di classe RSTB 1.6 con una Mini Cooper S aggiungendovi anche la terza posizione nella classifica femminile, che a Salsomaggiore contava ben nove pretendenti.

Nel rally storico i presupposti per un risultato di grande spessore hanno retto fino alla settima prova speciale, ovvero fino a quando è stata in gara l’Opel Ascona 400 di Tiziano Nerobutto e Cristian Stefani; per il portacolori del Team Bassano, a Salsomaggiore con lo scopo principale di testare la vettura, la gara stava andando meglio di ogni rosea previsione visto che si trovava al comando, ma un’uscita di strada nel corso dell’ottava speciale ne comprometteva il risultato. Il terzo equipaggio, quello composto da Olindo Deserti e Giovanni Somenzi, nella gara di regolarità sport ha concluso al dodicesimo posto assoluto con la Lancia Stratos.

AL RALLY DI SCORZE' IL GIOVANE CAZZIOLATO NONO CON LA PEUGEOT 206

Bicchiere mezzo pieno anche al Rally Città di Scorzè al quale erano ammesse solo le vetture moderne, due delle quali iscritte dal Team Bassano; se per Giuseppe Cazziolato, con la Lancia Delta Integrale condivisa assieme a Karishma Rosa Bernardins, la gara è durata lo spazio di quattro prove prima del ritiro, meglio è andata al nipote Nicholas che al debutto assoluto, ben coadiuvato dall’esperto Vincenzo Torricelli, ha chiuso al nono posto di classe con la Peugeot 206 RC Racing Start.