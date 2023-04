Motori: doppia vittoria per il Team Bassano allo slalom di Monte di Malo

Fine settimana ricco di impegni, e di soddisfazioni, per il Team Bassano grazie ai propri portacolori impegnati in tre diverse manifestazioni.

Quella che ha contato il maggior numero di “ovali azzurri” al via è stato lo Slalom Monte di Malo riproposto nella nuova data di aprile, al via del quale si sono schierati cinque piloti più altri quattro nella regolarità turistica al seguito.

VITTORIA NELLO SLALOM

In una gara parzialmente condizionata dall’instabilità del meteo e incerta sino alla fine, la terza manche è stata quella decisiva e sul filo di lana ha sancito la vittoria alla Lancia Delta Integrale 16V di Sandro Costaganna che ha avuto la meglio sul compagno di scuderia Fabio Garzotto, secondo alla guida di un modello analogo.

Buona anche la gara di Michele Mecenero, sesto con la Citroen AX, mentre l’atteso Stefano Cracco ha chiuso ottavo alla guida della Renault 5 GT Turbo e, a completare il quintetto dei classificati, Luciano Nistri decimo con la Peugeot 205 GTI. Manca all’appello il sesto pilota, Enrico Gaspari, che non ha preso il via per problemi alla vettura nel pre-gara.

VITTORIA NELLA REGOLARITA'

A sancire la giornata di grazie dei portacolori del Team Bassano, è arrivata anche la vittoria nella gara di regolarità turistica – bissando quella ottenuta nel 2022 – per mano di Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero su Autobianchi A112 Abarth, stessa vettura utilizzata da Andrea Stocchero e Sara Dall’Aspo che hanno chiuso al tredicesimo posto. In classifica compaiono anche la BMW M3 di Diego Castagna e Renato Vicentin in posizione diciotto e alla ventuno si piazza invece la Fiat 127 di Edoardo e Matteo Zuccante.

TEAM BASSANO AL RALLY DI SAN MARINO E AL TROFEO MAREMMA

Passando al settore rally, due quelli corsi nel recente fine settimana: il Bianco Azzurro nella Repubblica di San Marino e il Trofeo Maremma in provincia di Grosseto. Nel nuovo rally proposto al seguito del moderno, si è registrata un’ottima prestazione da parte di Gabriele Rossi e Fabrizio Handel, secondi assoluti con la Ford Sierra Cosworth Gruppo A; al traguardo anche la Lancia Delta Integrale 16V di Paolo Baggio, sesto nella generale assieme a Giancarlo Rossini, mentre per l’Alfa Romeo Alfetta GTV di Gianluigi Baghin e Dajana Sbabo la gara si è prematuramente conclusa nelle prime fasi di gara a causa della rottura della frizione.

Un ultimo cenno per l’unico equipaggio in gara nell’appuntamento toscano dove Giampaolo Cresci e Cristian Pollini si sono piazzati al quinto posto e primi di classe con l’Autobianchi A112 Abarth Gruppo 2.