Hockey ghiaccio - Migross Asiago: Stefano Bortoli è il terzo portiere degli stellati

Stefano Bortoli completa il trio di portieri della Migross Supermercati Asiago Hockey! Asiaghese di nascita, compirà 20 anni il prossimo 15 ottobre, ha iniziato il suo percorso sin da bambino con le giovanili giallorosse ed ora è pronto a mettersi al servizio della prima squadra.

Nelle Juniors ha giocato fino alla passata stagione, in cui si è diviso tra la porta della Under 19 stellata e quella dell’Hockey Club Feltre, militante nella Serie C.

I suoi numeri nella regular season di U19 sono stati molto positivi e registrano un 92,7% di parate in 12 partite, dell’89,3% la media, invece, nelle tre partite di playoff. Con il Feltre le presenze sono state 4 e le parate del 91,8%.



LA GRANDE MOTIVAZIONE DEL GIOVANE BORTOLI

Stefano, che aveva già avuto un assaggio della prima squadra nella stagione 2019-2020 in cui era stato impiegato come back-up, è molto motivato.

«Poter entrare in squadra e giocare a livello senior non è cosa da tutti, e per questo è sempre una grande emozione, anche se sarò il terzo portiere - lo dichiara Stefano Bortoli dopo l'accordo -. L’Asiago è una delle squadre più importanti in Italia e a noi spetta il compito di dare il 100% per fare una buona stagione».

«Mi sto allenando con costanza e impegno fuori dal ghiaccio insieme al preparatore atletico che mi sta aiutando molto - prosegue Bortoli -, mentre sul ghiaccio stiamo sfruttando tutto il tempo che abbiamo a disposizione prima di iniziare con tutta la squadra la prossima settimana».

«Lavorare con Fazio e De Filippo (i portieri titolari, ndr) la vedo come una grande opportunità - sottolinea il giovane asiaghese -: sono due ottimi portieri che da anni sono nel giro della nazionale. Justin l’ho conosciuto l’anno scorso, è un’ottima persona che sa aiutarti a migliorare. Per il momento De Filippo l’ho potuto vedere solo in campo ed è sicuramente un portiere di livello da cui posso apprendere molto».



Sotto Stefano Bortoli in azione con la divisa della squadra