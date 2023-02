Lotta greco romana: Fruner campione italiano, Picari bronzo nei 55kg

Sorprendente successo degli atleti dell'Umberto I di Vicenza ai campionati italiani under 20 di lotta greco romana, Mario Fruner è il nuovo campione italiano 2023 nella categoria 82kg. Kevin Picari terzo nei 55 kg.

Centoventi atleti di 30 società provenienti da tutte le parti d'Italia si sono confrontati per la conquista del titolo nelle varie categorie di peso. La competizione ha avuto luogo, alla presenza di un di un pubblico competente, presso il Palasport di Ostia lido a Roma il 12 febbraio scorso. Il cammino per il titolo di Mario Fruner inizia con la combattutissima vittoria ai punti, 12 a 7, sul comasco Tommaso Pucci; ai quarti vince contro M. Marchi di Faenza per schienata in 45”, stessa inesorabile sorte per Riccardo Deserti dei portuali Ravenna schienato dopo uno schiacciamento in avanti in soli 55”.

Nell’ambitissima finale, con il titolo tricolore in palio, trova il forte atleta torinese Brutti che non riesce a reggere il rimo, la determinazione e l’irruenza dell’atleta vicentino finendo pure lui al tappeto in 2 minuti e 49”. Fruner Mario si aggiudica così il titolo di campione italiano nella categoria kg 82.

Kevin Picari, ritornato da poco nella squadra agonistica dell'Umberto I° dopo una sosta forzata di quasi 2 anni, inizia con una schiacciante vittoria per schienata dopo un combattutissimo match, contro il detentore del titolo italiano 2023 della categoria cadetti, Gabriele Purcher di Brescia. Perde in semifinale solo con il fortissimo atleta Barese Tamburino A., che vincerà poi la categoria ma si riscatta vincendo per schienata contro Gori Brando dei vigili del fuoco di Firenze in soli due minuti e 28 secondi. E, anche per lui podio, terzo gradino.

Mancano l’obiettivo Giulio Massimo Bellon e Neggad Rayane che, anche a seguito problemi fisici, non si classificano ai primi posti posizionandosi rispettivamente al nono e sesto posto nelle ctg. Kg 77 e kg 55 femminile Nella classifica a squadre l'Umberto I si classifica 10ª su 30 società provenienti da tutta la penisola lasciandosi alle spalle tutto il veneto e le migliori compagini blasonate del panorama della lotta italiana.

Grande soddisfazione anche per lo staff tecnico diretto e guidato dal prof. Gaetano Bellon coadiuvato da Lotto Moreno e Onis Montero.