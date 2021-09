La Fiat 1100 di Ferrara e Camporese vince il rally storico Valposina Valdastico

Erano 49 gli equipaggi che hanno animato una riuscita ed avvincente terza edizione dell’Historic Valposina-Valdastico, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne, che si è disputata domenica scorsa con partenza ed arrivo a Cogollo del Cengio.

IL PODIO DELLA GARA VETTURE RALLY STORICHE

Valida per il Trofeo Tre Regioni regolarità turistica, la manifestazione organizzata dal Rally Club Team aveva in programma sedici prove di precisione al termine delle quali è risultata vincitrice la Fiat 1100/103 dell’equipaggio formato dall’esperto Alberto Ferrara in coppia con Daniela Camporese, iscritti coi colori del Club 91 Squadra Corse. Con 93 penalità totalizzate, il duo patavino ha avuto la meglio per 7 lunghezze sul “solitario” Tomas Sartore secondo assoluto su BMW 318is. A completare il podio la Fiat 128 di Giacomo Turri ed Elisa Moscato, staccati di 19 punti dai vincitori.

LA GARA TRA GLI EQUIPAGGI FEMMINILI

La sfida tra gli equipaggi femminili, tutta in casa Motori Storici asd, viene vinta dal duo Monica Cadan e Silvia Menesello, in gara su Fiat Uno che hanno la meglio nei confronti di Viviana Masiero e Laura Brunello su Autobianchi A112. Infine, è il Rally Club Team ad imporsi nella classifica delle scuderie.

IL PODIO DELLE VETTURE MODERNE

Grande suspense la gara delle quattordici auto moderne con un testa a testa tra la Volkswagen Polo di Diego Verza e Luca Mattiello e la Fiat 500 Abarth di Ivano Ceci e Barbara Botti con quest’ultimi che compiono il sorpasso proprio all’ultima prova e, grazie ad una sola penalità di vantaggio, salgono sul gradino più alto del podio portando il successo alla Scuderia Centro Nord. Terza posizione assoluta che premia Enrico Vianello e Giuseppe Corradazzi in gara con l’Abarth Grande Punto.