In 1100 per l’atletica del CSI Vicenza: inizia col botto domenica 30 aprile 2023 il campionato su pista

Sono poco meno di una trentina le società sportive dell’atletica leggera affiliate al Centro Sportivo Italiano di Vicenza (CSI), ma capaci di muovere centinaia di atleti di tutte le età. Domenica 30 aprile 2023 inizia il campionato provinciale di atletica su pista: prima gara a Dueville che ha registrato nelle iscrizioni oltre 1100 atleti/gara, che corrispondono a 660 persone iscritte. Appuntamento alle 8:30 al campo sportivo.

Tutte le categorie presenti dagli esordienti ai veterani. In campo prove di velocità, mezzofondo, salto in lungo, salto in alto, getto del peso, lancio del corteo per i più piccoli e lancio del giavellotto per gli adulti, e pure lancio del disco.

Le gare successive si svolgono a Valdagno il 14 maggio e a Tezze sul Brenta il 27 maggio.

In calendario segue la prova regionale a Lonigo l’11 giugno. Per chiudere la quarta provinciale a Dueville il 2 settembre 2023.

In campo il gruppo giudici di gara del CSI di Vicenza e l’organizzazione è curata dalla Commissione provinciale Atletica con l’importantissimo appoggio della società di casa.

Altre informazioni sul sito CSI Vicenza